İsrailli şirkete ajan davası
Dünyanın en popüler haberleşme uygulamalarından WhatsApp, kendi sistemi üzerinden çok sayıda gazeteci ve insan hakları aktivistini yasadışı şekilde izleyen İsrail merkezli NSO Group’a casusluk davası açtı.
CEP telefonları üzerinden mesajlaşma uygulaması WhatsApp, İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtı. New York Times’ın haberine göre, WhatsApp’ın federal mahkemeye verdiği dilekçede, İsrailli siber gözetim şirketi NSA Group’un WhatsApp uygulaması üzerinden 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400’den fazla kişiyi izlediği öne sürüldü. Söz konusu WhatsApp kullanıcılarının özel mesajla bilgilendirildiğini açıklayan şirket yetkilileri, ABD California Kuzey Bölgesi Mahkemesi’ne açılan dava ile de İsrailli NSO Group’un ‘kendi servislerini kullanmasının kalıcı olarak yasaklanmasını’ talep ettiklerini bildirdi.
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