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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.05.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

İsrail'den BM'ye: Reddediyoruz

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İsrail'den BM'ye: Reddediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Filistinli sivillere "gelişigüzel" ve "orantısız" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmesi Filistin tarafından memnuniyetle karşılanırken, İsrail tarafından karar tepkiye neden oldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ureykat açıklamasında, "Bu karar uluslararası hukuku ve uluslararası insan haklarını ihlal eden işgal güçlerinden hesap sorulması, işlediği suçlardan caydırılmasının yanı sıra kurbanlar için adaletin yerini bulması bakımından doğru bir karar." ifadelerini kullanarak BM'nin aldığı karara destek verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, BM'nin kararına tepki gösterdi. BM İnsan Hakları Komisyonu'nun kararını reddettiklerini dile getirerek kararı eleştiren Netanyahu, "Kendisini İnsan Hakları Konseyi olarak adlandıran bir örgüt samimiyetten uzak ve İsrail'e zarar vermek istediğini bir kez daha kanıtladı." dedi.

Netanyahu, kararın "İsrail karşıtı" bir çoğunluk tarafından alındığını ileri sürerek, "Kendisini koruma hakkına sahip İsrail, halkını ve askerlerini korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklama ile Gazze'deki katliamın soruşturulması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmesine tepki göstererek tasarının İsrail tarafından reddedildiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, bugün İsrail'in Filistinli sivillere "gelişigüzel" ve "orantısız" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Türkiye'nin de gözlemci sıfatıyla desteklediği tasarı, ABD ve İsrail'in yoğun itirazlarına rağmen 29 lehte, 2 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edilmişti.

 

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