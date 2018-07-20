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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.07.2018 - 20:55, Son Güncelleme:

İsrail'den çok şiddetli saldırı: Uçak, tank, top...

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İsrail'den çok şiddetli saldırı: Uçak, tank, top...

İsrail ordusu, Gazze’ye savaş uçakları, tank ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, Gazze sınırındaki İsrail askerlerine ateş açıldığını öne sürerek, buna karşılık ordunun Gazze’ye saldırı başlattığını söyledi.

Ordu yetkilisi, İsrail savaş jetlerinin Gazze üzerinde uçmaya devam ettiğini belirtirken, operasyonun ne zaman sona ereceğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Öte yandan ordudan yapılan yazılı açıklamada da jetler ve tanklarla Hamas’a ait olduğu öne sürülen askeri noktalara geniş çaplı saldırı başlatıldığı belirtildi.

Ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze’de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU GENELKURMAY KARARGAHINDA

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze’deki durumu ele almak üzere başkent Tel Aviv’deki Genelkurmay karargahına geçti.

Söz konusu toplantıya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

SAYI 4' YÜKSELDİ

İsrail askerlerinin bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere ateş açtığı belirtildi. Saldırıda Muhammed Şerif Bevan (27) isimli gencin göğsünden vurularak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de olduğu 120 Filistinlinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıktan daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1 Filistinlinin ise ağır yaralandığı belirtilmişti.

3'Ü KASSAM TUGAYLARI MENSUBU

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden 3 kişinin Kassam Tugayları mensubu olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde Kassam Tugayları'na ait iki gözetleme noktasını hedef aldığı saldırılarda, Şaban Ebu Hatır (26), Muhammed Ebu Ferhane (31) ve Mahmud Kışta'nın (23) yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi sınırındaki gösteriler esnasında İsrail askerlerine ateş açıldı. Buna karşılık İsrail ordusu jetleri ve tankları Gazze'nin çeşitli yerlerinde 8 hedefi vurdu." ifadelerine yer verilmişti.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Filistinlilere hak yok İsrail’den ayrımcı yasa
Filistinlilere hak yok! İsrail’den ayrımcı yasa
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