Filistinlilere hak yok! İsrail’den ayrımcı yasa
İsrail parlamentosu, Filistinlilerin toprak taleplerini reddeden ve İsrail’i Yahudilerin anavatanı ilan eden bir tasarıyı kabul etti. Tasarıda gerekli durumlarda Yahudi şeriatının uygulanacağı belirtildi. 8 milyon nüfuslu İsrail’in yüzde 17.5’ini oluşturan Arap nüfus yok sayıldı.
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, İsrail’in Filistin topraklarında yasadışı yerleşimlerini genişletmesi ve Filistinlilerin protesto gösterilerinin İsrail güçleri tarafından kanlı şekilde bastırılmasıyla son aylarda giderek yükselen gerilimi artırıcı bir adım daha geldi.
İsrail parlamentosu, dün sabah ‘Yahudi Ulus Devleti’ yasasını geçirdi. Oturumda 62 ‘Evet’ 55 ‘Hayır’ oyu çıktı. 2 vekil de oylamaya katılmadı. Tasarının geçmesi Filistin kökenli İsrailli milletvekillerini kızdırdı. Vekiller, tasarının yazılı olduğu kopyaları yırtarak ve sloganlar atarak kararı protesto etti. Protestocu vekilleri görevliler salondan çıkardı.
Yasada, “Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır, hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail’e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail’in başkenti Kudüs’tür” ifadeleri geçiyor.
Bununla milletlere ülke edinme hakkı veren uluslararası hukukun ‘kendi kaderini tayin hakkı’ prensibi sadece Yahudilere tanınmış oluyor ve Filistinliler dışlanıyor. İsrail, dünyadaki tüm Yahudilerin temsilcisi ve din ve etnisiteye dayalı bir devlet olarak tanımlanıyor.
Arap vekiller, tasarının yazılı olduğu kopyaları yırtarak tepki gösterdi. Protestocu vekilleri görevliler salondan çıkardı.
NETANYAHU: ÇOĞUNLUĞUN DEDİĞİ OLUR
Tasarının uygulamadaki en önemli etkisi ise Arapçanın İsrail’in resmi dili olmaktan çıkarılması. Arapça, İbranice ile birlikte İsrail devletinin iki resmi dilinden biriydi. Kabul edilen tasarı ise Arapçayı ‘resmi dilden’ ‘özel statülü dil’ seviyesine indirmiş oldu. Özel statü verilmesi, Arapçanın İsrail kamu kuruluşlarında kullanılmaya devam etmesini sağlayacak.
Yasanın destekçisi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail demokrasisindeki temel hakları sağlamaya devam edeceğiz, ama çoğunluğun da hakları var ve çoğunluk karar verir” dedi.
FKÖ VE HAMAS’TAN TEPKİ
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Hamas, yasa tasarısını kınadı. FKÖ Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail’in ırkçılığı kanunlaştırma, yasalarla kendini ırkçı ve ayrımcı bir sisteme dönüştürmede başarılı olduğunu belirtti. Ureykat, yasanın “yerli halkın kendi topraklarındaki hakkını kasıtlı olarak görmezden gelen, diğerini yok sayan ve etnik temizliğe dayalı ırkçı sömürge anlayışını güçlendirmeyi hedeflediğini” kaydetti.
Hamas’ın sözcüsü Fevzi Berhum ise “İsrail işgal güçlerinin işlediği ihlallere, uluslararası camianın sessiz kalması ve ABD’nin sınırsız desteği neticesinde bu adımlar atılıyor. Bu yasalar, hukuksuzdur” açıklamasını yaptı.
BEŞTEPE’DEN İSRAİL’E KINAMA
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, ‘Yahudi Ulus Devlet Yasası’ adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin’in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ise yazılı açıklaması şöyle: “Filistin halkını anavatanlarından yalnızca fiziksel olarak değil, yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi mümkün değildir. İsrail’in apartheid devleti kurma çabalarını reddediyoruz. Filistin halkının haklarını korumadaki kararlılığımızı ifade ediyor, uluslararası toplumu bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz.”
NETANYAHU: TRUMP’I İKNA ETTİM
İsrail haber sitesi Times of Israel, Başbakan Netanyahu’nun bir konuşmada ABD Başkanı Trump’ı İran’la olan nükleer anlaşmadan çıkması için kendisinin ikna ettiğini söylediği görüntüleri yayınladı
Netanyahu, “ABD Başkanı’nı biz ikna ettik. Tüm dünyaya karşı ayağa kalkmak ve bu anlaşmaya karşı gelmek zorundaydım” dedi.
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