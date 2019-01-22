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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İsrail: İran’ı Suriye’de vurduk

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İsrail: İran’ı Suriye’de vurduk

İsrail, dün erken saatlerde Suriye’de İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü’ne hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda 11 kişi öldü. İranlı komutan İsrail’i savaşarak yok etmek için sabırsızlandıklarını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise “Bizi yok etmek isteyen sonuçlarına katlanır” diye yanıt verdi.

ABD’nin Suriye’den çekileceğini duyurmasının ardından Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırıları sıklaştıran İsrail, dün sabah Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü’ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. İsrail, Suriye’de dün düzenlenen hava saldırılarının önceki gün işgali altındaki Golan Tepeleri’ne atılan ve İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe” tarafından imha edilen rokete yanıt olarak düzenlendiğini belirtti. İsrail’in önceki gün de füze saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

İSRAİL HEDEFİNİ AÇIKLADI

İsrail’in açıklamasında “Kudüs Gücü’ne ait eğitim kampları ve mühimmat depolarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hedef vuruldu” ifadesine yer verildi. Önceki gün Golan Tepeleri’ne atılan roketin “İran’ın bölgeye yerleşmesinin bir kanıtı” olduğu öne sürülen açıklamada, “Suriye’de yaşanan her şey için Suriye rejimini sorumlu tutuyor ve onları İsrail’i hedef almamaları ve başkalarının onların topraklarından (Suriye’den) İsrail’i hedef almaması konusunda uyarıyoruz. Her türlü senaryoya hazırız ve İsrailli sivillerin korunması için gereken neyse yapılmaya devam edilecek” denildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, başkentteki Şam Havaalanı yakınlarından düzenlendiği ifade edilen saldırıların sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gözlemevi, bir saatten daha uzun sürdüğü belirtilen saldırıların Mayıs 2018’den bu yana İsrail’in ülkedeki en büyük saldırısı olduğunu ifade etti. Rus ordusu ölenlerden 4’ünün Suriye askeri olduğunu açıkladı. Suriye ise İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerine yönelik roketlerinin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

ARTIK GİZLEMİYORLAR

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, İsrail’in Suriye’de binlerce hedefe yönelik saldırı gerçekleştirdiğini ve bunların İsrail ordusu tarafından üstlenilmediğini itiraf etmişti. Eisenkot, İsrail’in sadece 2018’de Suriye’deki operasyonlarda yaklaşık 2 bin füze kullandığını söylerken, ülkesinin Suriye hava sahasında mutlak bir üstünlüğü bulunduğunu iddia etmişti. İsrail, 2011’den beri Suriye ve Golan Tepeleri’nden topraklarına roket atıldığını öne sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail: İran’ı Suriye’de vurduk

İRAN: SAVAŞMAYA HAZIRIZ

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade, Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırıların ardından İsrail ile savaşarak bu ülkeyi yok etmek için sabırsızlandıklarını söyledi. Nasırzade, “Hava kuvvetlerindeki gençler Siyonist rejimin karşısına çıkmaya ve onu yeryüzünden silmeye tamamen hazırlar ve bunun için sabırsızlanıyorlar” ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran yönetiminden İsrail’e yönelik sert açıklamaları ima ederek “Bize zarar vermeye kalkışan herkesi vuracağız. Bizi yok etme tehdidinde bulunan kim olursa olsun, sonucuna katlanır. Bizi yok etmek isteyen sonuçlarına katlanır” dedi.

KARA ŞÖVALYE’Yİ VURUYOR

İsrail’in İran’da hedef aldığı Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani, Ortadoğu’da düzenlediği etkili operasyonlar nedeniyle ‘Kara şövalye’ lakabıyla tanınıyor. 1997’de Kudüs Gücü’nün başına geçen Süleymani’nin yapıyı Ortadoğu’nun etkili askeri güçlerinden birine dönüştürdüğü biliniyor. Ortadoğu ülkeleri Süleymani’yi bölgede bir ‘Şii hilali’ oluşturmaya çalışmakla suçluyor. İlk kez 2004 yılında Ürdün Kralı Abdullah tarafından kullanılan Şii Hilali kavramı, İran’ın Irak, Suriye ve Lübnan’da Şii nüfuzunu yaymaya yönelik çalışmaları anlamına geliyor.

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