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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
10.01.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

İspanya'da Franco sonrası bir ilk

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İspanya'da Franco sonrası bir ilk

İspanya'da, General Franco'nun ölümünden sonra ilk kez aşırı sağcı bir parti, bir özerk bölgede hükümetin kurulmasında kilit rol oynadı.

Endülüs bölgesinde, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Vox partisi, muhafazakar Halk Partisi ile merkez sağda yer alan Ciudadanos (Vatandaşlar) Partisi'nin kurduğu koalisyon hükümetine dışardan destek verecek.

Vox, Endülüs'te geçen ay yapılan seçimlerde sürpriz yaparak ilk kez yerel parlamentoda temsil hakkı kazanmış ve 12 milletvekili çıkarmıştı.

109 üyeli Endülüs Parlamentosu'nda Halk Partisi'nin 26, Vatandaşlar Partisi'nin ise 21 sandalyesi bulunuyor.

İspanya'nın en kalabalık bölgesi Endülüs daha önce Sosyalist Parti'nin kalesi olarak bilinen biliniyordu.

Sosyalist Parti geçen yıl İspanya'da azınlık hükümeti kurmuş ancak Endülüs'teki seçim partiyi sarsmıştı.

DÖNÜŞÜMLÜ BAŞBAKANLIK

Endülüs'te 3 parti arasında varılan anlaşma uyarınca önce Halk Partisi'nden Juanma Moreno Başbakan olacak. Bu görevi daha sonra Vatandaşlar Partisi'nden bir isim üstlenecek. Vatandaşlar Partisi, Vox'un bazı politikalarının yerel yönetim tarafından benimsenmesini kabul edecek.

Hükümet programında dile getirilen 37 hedefin başında, işsizliğin azaltılması ve yolsuzlukla mücadele var. Boğa güreşi ile flamenkoya daha fazla fon ayrılması da öngörülüyor.

İşsizlik oranının yüksek olduğu Endülüs, Akdeniz'den gelen göçmenlerin İspanya'ya geçiş noktalarının başında geliyor.

FEMİNİSTLER: MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Endülüs'te 100'e yakın feminist örgüt, aşırı sağın, cinsiyet eşitliği ve kadına karşı şiddetle ilgili politikalarıyla mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan bir bildiriye imza atmıştı.

Vox yetkilileri sık sık "militan" feminizme karşı olduklarını söylüyor ve aile içi şiddete yönelik mevcut yasaların kadınları kayırdığını savunuyor.

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