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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
02.06.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

İspanya'da emerit Kral Juan Carlos dönemi resmen bitti

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İspanya'da emerit Kral Juan Carlos dönemi resmen bitti

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın demokrasiye geçiş sürecinin kilit isimlerinden olup 2014 yılında tahtını oğlu Kral 6. Felipe'ye bırakan emerit (emekli olmuş ama onursal olarak titrini sürdüren) Kral Juan Carlos, tüm resmi Kraliyet etkinliklerini bıraktı.

İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun ölümünden iki gün sonra 22 Kasım 1975'te İspanyol Meclisi tarafından İspanya Kralı ilan edilen Kral Juan Carlos'un dönemi resmen sona erdi.

Emerit Kral Juan Carlos, tüm resmi görevlerini bırakmak için sembolik bir gün seçti. Juan Carlos, tam 5 yıl önce tahtını oğlu Kral 6. Felipe'ye bıraktığı gün olan 2 Haziran'da tüm resmi sorumluluklarını bıraktı.

Carlos, son 5 yılda, başta Latin Amerika ülkelerinde olmak üzere çok sayıda resmi davete, iş adamları toplantılarına, askeri, dini ve sportif etkinliğe İspanya'yı temsilen katılmıştı.

Son olarak 17 Mayıs'ta İspanyol devletinin verdiği bir ödül törenine katılan Carlos, en son 29 Mayıs'ta Madrid'deki Las Ventas Arenası'ndaki boğa güreşini izlediğinde halk arasında görüldü.

Juan Carlos'un resmi görevlerini bırakmasındaki temel nedenin sağlık sorunları olduğu belirtiliyor.

Resmi görevlerini bırakmasına rağmen emerit Kral olarak İspanya Kraliyet Ailesi'nin bir bireyi olmaya devam eden Juan Carlos'un, dokunulmazlık gibi yasal hakları da korunacak.

İspanya'da halkın en çok saygı duyduğu kişi olarak bilinen Kral Carlos, diktatör Franco sonrasında ülkesinin demokrasiye geçişinin önünü açmasıyla, 23 Şubat 1981'de İspanyol meclisini basan yarbay Antonio Tejero'nun öncülüğünde yapılan darbe girişiminin bastırılmasında oynadığı rolle ve yurt dışında İspanya'yı güçlü bir şekilde savunan duruşuyla halkın sevdiği bir kişi oldu.

Ancak Juan Carlos, gerek özel hayatı gerekse İspanya'nın 2008-2011 yılları arasında yaşadığı ekonomik kriz sırasında Kraliyet Ailesi'nde yaşanan skandallardan olumsuz etkilendi.

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