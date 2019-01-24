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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.01.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

İranlı yetkiliden 'P5+1 ülkelerini yanılttık' açıklaması geldi

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İranlı yetkiliden 'P5+1 ülkelerini yanılttık' açıklaması geldi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, ülkesinin 5+1 ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmanın şartlarından biri olan Arak reaktörüne beton dökme konusunda muhataplarını nasıl "yanılttıklarını" anlattı.

İran televizyonuna konuşan Salihi, Arak ağır su reaktörünün yakıt borularına beton dökmediklerini, söz konusu boruların benzerlerini önceden tedarik edip bu borulara beton döktüklerini ifade etti.

Salihi, "Biz Arak tesisindeki reaktör kabına beton dökmedik. Eğer dökseydik, reaktör kullanılamaz hale gelirdi. Yakıtın içerisinden geçtiği basınç boruları vardır. Sadece onlara beton döktük. O boruları da önceden tedarik etmiştik. Reaktörde kullanılan borular değil, benzerleriydi. Bunu o zaman söyleyemezdim." dedi.

İranlı yetkiliden P5+1 ülkelerini yanılttık açıklaması geldi

Talimatı ülke lideri Ali Hamaney'den aldığını dile getiren Salihi şunları kaydetti:

"Bu durumu sadece ülkenin en üst makamındaki kişi (Ali Hamaney) biliyordu. Hamaney, 'Dikkat edin bunlar sözlerinde durmaz' şeklinde uyarıda bulundu. Biz de akıllıca bir iş yaptık. 2-3 santimetre çapında 3-4 metre boyunda başlığı olan (daha önce tedarik ettiğimiz) basınçlı yakıt borularına beton döktük. Eğer müzakerede muhataplarımız diğerlerine dökmediğimizi bilselerdi onlara da dökün derlerdi."

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, sosyal medyada yer alan reaktör kabına dökülen betonun ise photoshop olduğunu kaydetti.

İran ile P5+1 (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya + Almanya) arasında Nisan 2015 tarihinde başlayan görüşmeler Temmuz 2015’te anlaşmayla sonuçlanmıştı. İran'ın karşısındaki ülkeler, ağır su reaktöründe harcanan nükleer yakıtın nükleer silah yapımında kullanılan plütonyum içermesi nedeniyle Arak'taki tesisin yok edilmesini istiyordu. Anlaşmayla İran, tesisin nükleer silah yapımında kullanabilecek düzeyde plütonyum üretilmeyecek şekilde yeniden tasarlanmasını kabul etmişti.

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