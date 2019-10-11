İranlı kadınlar stadyumda
Stadyuma girmeye çalışırken yakalanıp hapse mahkûm edilen “Mavi Kız” lakaplı Seher Hudayari’nin olayı protesto edip kendini yakmasının ardından, İranlı kadınlar 40 yıl sonra stadyumda maç izlemenin keyfini yaşadı.
1979’daki devrimden kısa süre sonra yasaklanmasından bu yana İran’da kadınların stadyumlara girmesine izin verilmiyordu. Dün, Başkent Tahran’daki 100 bin kişi kapasiteli Azadi Stadyumu’nda İran ile Kamboçya arasında oynanan karşılaşmada 4 bin 600 kadın taraftar stadyumdaki yerini aldı. Tarihi maç, İran’ın 14-0 galibiyetiyle sona erdi.
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