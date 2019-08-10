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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
10.08.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

İranlı fenomen ilginç bir sebeple Türkiye’ye taşındı

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İranlı fenomen ilginç bir sebeple Türkiye’ye taşındı

İranlı İnsagram - YouTube fenomeni ülkesinde maruz kaldığı sorunlar ve 2 milyon takipçilik hesabının kapanmasından dolayı Türkiye'ye taşındı. 3 buçuk yıldır Antalya'da yaşayan Kazemtash, "Türkiye'de kendimi özgür hissediyorum. Beni olduğum gibi kabul eden Türk takipçilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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  • İranlı fenomen Türkiye’ye taşındı Sebebine gelince
  • İranlı fenomen Türkiye’ye taşındı Sebebine gelince
  • İranlı fenomen Türkiye’ye taşındı Sebebine gelince
  • İranlı fenomen Türkiye’ye taşındı Sebebine gelince
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İranlı İnsagram - YouTube fenomeni 28 yaşındaki Mohammad Kazemtash, Türkiye’de yaşamaya karar verdi. 5 yıl önce sosyal medya paylaşımlarıyla yoğun ilgi gören Kazemtash, kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı.

İranlı sosyal medya kullanıcısını fenomen yapan şey ise yiyecek ve içecekleri karıştırarak ortaya çıkardığı karışımlar ve bunları tükettiği paylaşımlar oldu. Süt ile kola ve süt ile ayranı karıştırarak içen fenomenin bu paylaşımları milyonlarca görüntülenme ve beğeni aldı. Kazemtash, "Her şeyi karıştırıp içiyordum. Kola ayran elimde ne varsa karıştırdım. İnsanların dikkatini çekti ve takipçilerim yükseldi. Yavaş yavaş artarak yaklaşık 2 milyon takipçim oldu. Sadece İran değil pek çok ülkeden takipçilerim ve mesaj atanlar oldu" şeklinde konuştu.

"MİLYONLARCA TAKİPÇİYLE BÜYÜK BİR AİLE OLDUK"

Bir buçuk yıl gibi kısa bir zamanda milyonların beğenisini kazanan ve paylaşımları rekor düzeyde görüntülenen Mohammad Kazemtash’ın bu yükselişi bazı kesimleri de rahatsız etti.

Bu kişilerin sahte hesaplar üzerinden yaptığı şikayet sonucu 2 milyondan fazla takipçisi olan hesabı mavi tik alamadan kapatıldı. Bunun üzerine Kazemtash yeni bir hesap açtı ve kısa sürede tekrar 1 milyonu aşan takipçi kitlesine ulaştı.

Instagram ve Youtube üzerinden yayınladığı kliplerinden dolayı soruşturma geçiren, rejim taraftarlarınca baskıya maruz kalan Kazemtash, "Yayınladığımız videolar dünyanın her tarafında insanların yayınladığı kliplerle benzerlik taşıyor, fakat İran'da yayınladığımız klipler yüzünden adeta istenmeyen insan olarak gösterilmek istendik. Milyonlarca takipçiyle büyük bir aile olduk. Instagram'daki paylaşımlarımız evrensel bir sevgiyi, kardeşliği sembolize ediyor. Dünyada var olan sevgi İran'da kıyıma uğradı" dedi.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDİYORUM"

Bu süreç sonrasında Kazemtash Türkiye’de yaşamaya karar verdi. Ailesiyle birlikte Antalya’ya yerleşen Kazemtash, Türkiye’nin sosyal medya anlamında özgür bir ülke olduğunu, takipçi ve hayranlarıyla Türkiye üzerinden buluşmaya devam edeceğini söyledi.

Kazemtash, “Türkiye"de kendimi özgür hissediyorum. Türk takipçilerime beni olduğu gibi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum, hepinizi seviyorum” ifadelerinde bulundu.

Sosyal medyanın insanların kişisel alanı olduğunu ve yasalara aykırı olmadıkça kimsenin müdahale etmediği bir alan olduğuna dikkat çeken Kazemtash, bu imkan ve ortamı Türkiye’de bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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