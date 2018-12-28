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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.12.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

İran'dan Trump'ın sürpriz Irak ziyaretine tepki

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İran'dan Trump'ın sürpriz Irak ziyaretine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Başkanı Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ve gizli ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Donald Trump'ın çarşamba günü sürpriz bir şekilde Irak'ın batısındaki Enbar Vilayeti'nde yer alan Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaretiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada Washington yönetimini eleştirdi.

ABD'nin bölgedeki ve Irak'taki askeri varlığının sayısız müdahaleler, harcanan milyarlarca dolar ve bu ülke halkı için telafi edilemez ağır maliyetlerin sonucunda "kanunsuz ve meşru olmayan" bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren Kasımi, "Trump bugün gizli bir şekilde, en sıkı güvenlik önlemleri altında bölgedeki bir ülkenin topraklarına gelmek zorunda kalıyor ve bu uzmanlar, Iraklı makamlar ve ülke halkının muhalefetine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Kasımi, Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Irak'ın ulusal egemenliğine karşı saygısızlık anlamına geldiğini ifade etti.

Bölge hükümetleri ve halklarının hiçbir zaman "işgalci yabancı güçlerin" bölge ülkeleri arasında ikilik çıkarmasına izin vermeyeceğini belirten Kasımi, "Yabancı güçler er ya da geç mutlaka bölgeyi terk edecektir.

Bölge ülkeleri, güvenlik ve istikrarın bölgesel dinamiklere ve kaynaklara dayanarak sağlanmasından başka çare olmadığını görmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, çarşamba akşamı eşiyle Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etmişti.

Amerikan askerleriyle ile bir araya gelen Trump, "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." diye konuşmuş ve 3,5 saat süren sürpriz ziyaretinin ardından Irak hükümet yetkilileriyle görüşmeden ülkeden ayrılmıştı.

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