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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.11.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

İran'dan ABD'ye flaş çağrı

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İran'dan ABD'ye flaş çağrı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız olduğunu savunarak, Washington'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin dün açıkladığı İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD'nin yaptırımlarını ekonomik terör olarak niteleyen Zarif, inşaat sektörüne yaptırım uygulamanın, ABD'nin başarısızlığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Zarif, İran'ın baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek, "ABD kendisini daha fazla derine itmek yerine başarısız politikalarından vazgeçmeli ve nükleer anlaşmaya dönmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, dün İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımları duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için ülkesini çekmişti.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Buna rağmen İran ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu açıklayan Trump'a karşılık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımlar kaldırılmadan ABD ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.

 

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