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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.07.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

İran’dan ABD ve Arap ülkelerine gözdağı

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İran’dan ABD ve Arap ülkelerine gözdağı

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Necat, ABD’yi, İran’a bir saldırıda bulunması durumunda komşu Arap ülkelerindeki ABD üslerini hedef almakla tehdit etti.

İran’ın BM güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ve Almanya ile yaptığı nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmeyeceğini belirterek zenginleştirilmiş uranyum miktarının artıracağını söylemesi üzerine ABD İran'ı tehdit etmiş ve ABD Başkanı Trump, "İran böyle bir aptallık yapmasın" demişti.

ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin İran Devrim Muhafızları Başkomutanı yardımcısı ve Kültürel ve Sosyal işleri sorumlusu Hüseyin Necat bir açıklama yaptı. Necat, “İran’a karşı herhangi bir aptallık yapılması durumunda bu ülkenin güçleri körfez sularındaki ABD uçak gemilerini imha edecektir” dedi.

İran, hava sahasını ihlal ettiği sebebiyle ABD’nin insansız keşif uçağını düşürmüş, ABD Başkanı Trump da ABD İHA’sının düşürülmesine misilleme saldırı emrini vermiş ancak emrin uygulanmasından 10 dakika önce, bu saldırının 150 kişinin ölümüne yol açacağını öğrenmesi üzerinde durdurduğunu açıklamıştı. Hüseyin Necat, “Donald Trump, ABD’nin operasyonu başlatacağı üslerin bizim füzelerimizin menzili içinde olduğunu bildiği için uçağını düşürmemize cevap vermedi. İran İsrail’in güvenliğini riske soktu. Bu Suudi Arabistan, Amerika ve İsrail’i endişelendiriyor. Ülkemize herhangi bir saldırı olması durumunda ABD’nin komşu Arap ülkelerindeki üsleri İran füzelerinin menzili içerisindedir. Füzelerimiz bu komşu Arap ülkelerindeki ABD üslerini hedef alacaktır” dedi.

ABD’nin İran ile savaş istemediğini söyleyen Hüseyin Necat, "Trump’ın gündeminde savaş yok. O azami baskıyla Tahran’ı müzakere masasına çekmek istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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