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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.05.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

İran'da uyuşturucu operasyonu: 4 ölü

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İran'da uyuşturucu operasyonu: 4 ölü

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 kaçakçı öldürüldü, 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmed Tahiri, Seravan ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında çatışma çıktığını ve 4 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü ifade etti.      

İki kaçakçının da gözaltına alındığını aktaran Tahiri, operasyon sonucu afyon, eroin, haşhaş gibi çeşitli türlerde 2 ton 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.     

Tahiri, operasyonda çok sayıda kısa ve uzun namlulu silah ve mühimmatın yanı sıra bir bomba atar silahına el konulduğunu kaydetti.     

Afganistan ve Pakistan'dan sınırı geçen uyuşturucu kaçakçılarıyla İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.       

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