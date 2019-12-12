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Dünya
AA
12.12.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

İran'da şeytana taptığı öne sürülen 135 kişi gözaltına alındı

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İran'da şeytana taptığı öne sürülen 135 kişi gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Demavend İlçesi Başsavcısı İbrahim Besabi, şeytana taptığı (satanist) öne sürülen 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tasnim Haber Ajansına konuşan Besabi, "Demavend'de üzerinde şeytana tapanlara mahsus sembollerin bulunduğu erkek ve kadınlardan oluşan 135 kişilik grup gözaltına alındı." dedi.

Gözaltına alınanlardan 7'sinin tutuklandığını diğerlerinin ise şartlı tahliyeyle serbest bırakıldıklarını dile getiren Besabi, söz konusu kişilerle birlikte "sinir sistemini etkileyen maddeler, dövme malzemesi, bıçak ve çeşitli hapların" ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Elborz eyaleti polisi de ekim ayında, Kereç kentinde şeytana tapanlara ait simge ve nesneleri satan 5 kişilik bir şebekenin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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