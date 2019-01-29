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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.01.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

İran'da İslam Koalisyonu Partisi lideri Habibi hayatını kaybetti

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İran'da İslam Koalisyonu Partisi lideri Habibi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun haberine göre, İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) Genel Sekreteri Muhammed Nebi Habibi, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle Tahran'da yaşamını yitirdi.

İran'da 2004'ten bu yana ülkenin etkili ve köklü siyasi partilerinden İslam Koalisyonu Partisi'nin liderliğini yürüten Habibi, 1979'daki devrimin öncesinde Şah yönetimine karşı siyasi faaliyetlerde bulunmuştu.

Bir dönem Tahran, Horasan ve Fars eyaletlerinde valilik yapan Habibi, 1983-1987 yıllarında Tahran Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

İran'da sistemin üzerine oturduğu Velayet-i Fakih'e itaati düşünce merkezine alan muhafazakar İslam Koalisyonu Partisi, Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimini yıkmak için 1963 yılında bir araya gelen gruplar tarafından kuruldu. Geleneksel İslami anlayışlarıyla ön plana çıkan partinin birçok üyesi, ülkenin önde gelen iş adamlarından oluşuyor.

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