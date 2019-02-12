İran'da Huzistan saldırısının failleri yakalandı
İran'ın Huzistan Eyaleti Emniyet Müdürü Abbaszade, iki hafta önce Huzistan'da 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İran'ın Huzistan Eyaleti Emniyet Müdürü Haydar Abbaszade, "Huzistan Eyaleti Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Başkanlığı'nın ortak operasyonu sonucunda Mahşehr kentinde iki hafta önce biri asker, ikisi polis 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı." dedi
Abbaszade, gözaltına alınan şüphelilerle birlikte saldırı esnasında kullanılan iki silah ve bir minibüsün de ele geçirildiğini aktardı.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 26 Ocak'ta 3 güvenlik görevlisi uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Mahşehr kentinde Seduki Caddesinde bir aracın içinden açılan ateş sonucu öldürülen güvenlik görevlilerinden birinin asker, diğer ikisinin ise polis olduğu açıklanmıştı.
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