İran’a siber misilleme
ABD ordusuna ait insansız hava aracının düşürülmesinin yankıları sürüyor. İran’a askeri operasyonu son anda iptal eden ABD Başkanı Trump’ın, İran ordusunun füze sistemlerine yönelik kapsamlı bir siber saldırı talimatı verdiği bildirildi.
AMERİKAN Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ABD’li yetkililer, Başkan Donald Trump’ın İran’ın ABD’ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesine karşılık olarak İran’ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlenmesi talimatı verdiğini söyledi. Adları açıklanmayan ABD’li iki yetkili, siber saldırılarla İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait roket ve füze sistemlerini kontrol eden bilgisayar sistemlerinin hedef alındığını açıkladı. Yetkililer, siber saldırı planının, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerinin vurulması sonrası hazırlandığını ancak Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırı fikrinden vazgeçmesi üzerine uygulamaya konulduğunu belirtildi.
TAHRİBAT BELİRSİZ
Siber saldırıya ilişkin Amerikan Washington Post gazetesi, siber saldırıda İran’ın ABD’ye ait İHA’yı vurmak için kullandığı sistemlerin devre dışı bırakıldığını, New York Times gazetesi ise, saldırının sistemi belli bir süre için devre dışı bırakmayı amaçladığını yazdı. İran cephesinden ABD’nin siber saldırıları neticesinde oluşan olası bir zarar ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. İran, geçen perşembe günü Umman Körfezi’ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde İran hava sahasını ihlal ettiğini iddia ettiği “RQ-4 Global Hawk” tipi İHA’nın karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu. Bunun üzerine Trump’ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmiş fakat Trump, son anda söz konusu misillemeden ‘çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle’ vazgeçmişti.
TRUMP İSYAN ETMİŞ
ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’dan yaptığı açıklama ile İran’a yönelik saldırmama kararı alınmasına ‘açıklık’ getirdi. ABD basınında İran’a saldırmak üzere uçakların havalandığını ve saldırının ‘havada’ engellendiğine yönelik haberlere karşılık veren Trump, “İnsanların yanlış bir şekilde bildirdiği gibi, İran’a bir saldırı talimatını geri almadım. Sadece bu sefer daha ileriye gitmesini durdurdum” açıklamasında bulundu. Amerikan Wall Street Journal’a göre, Trump geçen cuma yakın çevresinden bir isme, İran’a saldırı düzenlenmesini talep eden ulusal güvenlik ekibi hakkında “Bu insanlar bizi savaşa sürüklemek istiyor ve bu çok iğrenç bir durum” diyerek ‘isyan etti’ Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın İran’a askeri müdahaleyi sıkı bir şekilde savunduğu biliniyor.
‘ZAYIFLIK OLARAK GÖRÜLMEMELİ’
Trump’ın İran’a saldırmamasından ‘en çok etkilenen’ isim Bolton, İran’a somut cevap verilmemesine ilişkin konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmek için Kudüs’e giden Bolton, ne İran’ın ne de başka bir düşman aktörün ABD’nin sağduyusunu zayıflık olarak yorumlamaması gerektiğini söyledi. Bolton, “Dün gece yaptırımlara daha fazlası eklendi. İran, ABD’ye ve tüm dünyaya karşı asla nükleer silah kullanamaz” dedi. Bolton ayrıca, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesinde Ortadoğu’daki durumu görüşeceklerini duyurdu.
‘HAYATLARI TEHLİKEDE’
İran’dan ABD’ye yönelik sert açıklamalar devam ediyor. Fars haber ajansına konuşan İranlı komutan Gholam Ali Reşid, Körfez’de başlayacak herhangi bir çatışmanın kontrolsüzce yayılarak bölgedeki ABD askerlerinin hayatlarını tehdit edebileceğini söyledi.
‘UMMAN ÜZERİNDEN MESAJA YALANLAMA’
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, medyada yer alan Başkan Donald Trump’ın “Umman aracılığıyla İran’a mesaj göndererek Tahran’la görüşmek istediği” haberlerini yalanladı. İngiliz Reuters haber ajansının ismini açıklamadığı İranlı yetkililere dayandırdığı habere atıfta bulunan Pompeo, “Başkan Trump, Umman aracılığıyla İran’a herhangi bir mesaj yollamadı. Pozisyonumuzu oldukça net bir şekilde belirttik ve zamanı geldiğinde harekete geçeceğiz” ifadesini kullandı. Tahran yönetimi de bu iddiayı doğrulamamıştı. ABD’nin Ortadoğu’da istikrar ve barıştan yana olduğunu fakat İran’ın ABD’ye ait İHA’yı uluslararası kara sularında vurduğuna dair hiçbir şüphelerinin olmadığını vurgulayan Pompeo, “İran’ın pervasız saldırılarına yanıt olarak aldığımız kararlar, dünya genelindeki Amerikan vatandaşlarını ve çıkarlarını korumak içindir” açıklamasında bulundu.
BMGK BUGÜN TOPLANIYOR
ABD’nin İran ile yaşanan krizin ardından acil toplantıya çağırdığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) bugün toplanıyor. Kaynaklar, ABD saldırının ardından BMGK’nın dönem başkanı Kuveyt’e gönderdiği resmi talepte, ABD’nin konseyi geçen hafta Umman Körfezi’nde iki tankere yönelik saldırı hakkında son gelişmeleri aktarmak için konseyde basına kapalı bir toplantı istediklerini belirttiğini aktarmıştı.
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