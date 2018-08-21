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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
21.08.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

İran 'yüzde 100 yerli' savaş uçağı Kovsar'ı tanıttı! Türkiye'ye mesaj yolladı...

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İran 'yüzde 100 yerli' savaş uçağı Kovsar'ı tanıttı! Türkiye'ye mesaj yolladı...

İran, Salı günü başkent Tahran'da düzenlenen bir fuarda yerli yapım savaş uçağı Kovsar'ı tanıttı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani uçak tanıtımının ardından yaptığı konuşmada Türkiye'ye de bir mesaj gönderdi. Ruhani, komşu ve dost ülkeler olarak Türkiye ile İran'ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini ve savaş uçağı üretebileceğini söyledi.

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  • İran yüzde 100 yerli savaş uçağını tanıttı
  • İran yüzde 100 yerli savaş uçağını tanıttı
  • İran yüzde 100 yerli savaş uçağını tanıttı
  • İran yüzde 100 yerli savaş uçağını tanıttı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ulusal Savunma Endüstrisi Fuarı'nda gerçekleşen tanıtımda Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi uçağın kokpitinde gösteren görüntüler de yer aldı.

Tasnim haber ajansı, dördüncü nesil savaş uçağının "ileri havacılık teknolojileri" ile donatıldığını ve çok amaçlı bir radarı olduğunu duyurdu. Ajans uçağın "yüzde 100 yerli" olduğunu da bildirdi.

İran Devlet Televizyonu'nda canlı yayımlanan tanıtımda uçağın kalkışına ilişkin bir görüntü yer almadı. Ancak uçağın test uçuşuna ilişkin bazı görüntüler ülke medyasında paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde tanıtıma ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

"TÜRKİYE VE İRAN SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİR"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ve dost ülkeler olarak Türkiye ile İran'ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini ve savaş uçağı üretebileceğini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Kevser" savaş jeti tanıtım toplantısında konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.     

Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirten Ruhani, İran olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.     

Komşu ve dost ülkelerden Türkiye ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.     

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, İran'ın komşu ülkelerle daha fazla iş birliğinden yana olduğunun altını çizdi.     

Ruhani ayrıca, ABD'nin dünyada "güvenilmez" bir devlet olduğunu savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor." dedi.     

Bu arada savaş jeti Kevser'de aviyonik ve yerli sistemlerin kullanıldığı, HUD göstergeler, çok amaçlı radarlar, akıllı harita okuma özelliklerinin olduğu ve çift kabinli üretildikleri açıklandı.     

RUHANİ: CAYDIRICI OLMALIYIZ

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tanıtım sonrası yaptığı konuşmada, "Bazıları askeri gücümüzü artırdığımızda, savaş istediğimiz sonucuna varıyor. Ama bu aslında barış arayışı, çünkü biz savaş istemiyoruz" şeklinde konuştu. Ruhani, kalıcı barış amacında istediklerini da belirterek, "Eğer caydırıcı olmazsak diğerlerine bu ülkeyi işgal konusunda yeşil ışık yakmış oluruz" dedi.

İran yüzde 100 yerli savaş uçağı Kovsarı tanıttı Türkiyeye mesaj yolladı...

 

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