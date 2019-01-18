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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.01.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

İran yargısından ABD'de gözaltına alınan gazeteci için çağrı

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İran yargısından ABD'de gözaltına alınan gazeteci için çağrı

İran yargısı, ABD'de gözaltına alınan devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısında bulundu.

İran Yargı Erki'ne bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran-ABD vatandaşı gazeteci Haşimi'nin ABD'de gözaltına alınması kınandı.

Açıklamada, Haşimi'nin gözaltına alındığı sırada FBI görevlileri tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilerek, "Press TV'nin seçkin gazetecilerinden Merziye Haşimi'nin FBI tarafından şiddet uygulanarak ve aşağılanarak gözaltına alınması keyfi tutukluluğun, işkencenin ve ifade özgürlüğü ihlalinin açık bir örneğidir." denildi.

Haşimi'nin serbest bırakılması için uluslararası kuruluşlara harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsan hakları savunucusu olduklarını iddia eden Avrupa ülkeleri ile özellikle Birleşmiş Milletler ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden ABD'nin bu insanlık dışı girişimini ivedilikle açık bir şekilde kınamalarını ve Merziye Haşimi'nin serbest bırakılması için çaba göstermelerini bekliyoruz."

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı Merziye Haşimi, pazar günü ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de "belirsiz suçlamalarla" gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin FBI tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. Haberde, İranlı gazetecinin gözaltına alındığı sırada başörtüsünün zorla çıkarılmak istendiği ve gözaltı merkezinde helal gıdalardan mahrum bırakıldığı öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı, Haşimi'nin "derhal ve koşulsuz bir şekilde" serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

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