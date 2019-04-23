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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP images
23.04.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

İran meclisi, ABD ordusunu resmen terörist ilan etti

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İran meclisi, ABD ordusunu resmen terörist ilan etti

İran meclisi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütü listesine aldı.

ABD’nin İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alma kararına karşılık olarak İran meclisinde yapılan oylamada 4’e karşı 173 oyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı terör örgütü listesine alındı. Yapılan oylama sonucunda milli güvenlik komisyonuna ABD’nin İran İslam Cumhuriyetinin çıkarlarına zarar veren faaliyetlerine karşı koyma yetkisi verildi.

Milletvekillerince oylanan yasa tasarısında, "ABD’nin bölgede ve uluslararası alanda İran’ı zayıflatmayı hedef alan ve Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine alan kararına karşılık olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve buna bağlı tüm güçler terör örgütü listesine alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

İran İstihbarat Bakanlığı ise ABD’nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine alma kararında rolü olan kurum ve şahısların tespit edilerek, terör listesine alınmasını istedi.

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