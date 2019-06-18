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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.06.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

İran ile Rusya arasında kritik anlaşma

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İran ile Rusya arasında kritik anlaşma

İran ile Rusya arasında enerji, sağlık, denizcilik ve turizm gibi alanlarda 12 mutabakat zaptı imzalandı.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, İsfahan kentindeki 15. Ekonomik ve Ticaret İş Birliği Ortak Komisyonu toplantısında bir araya geldi.

Erdekaniyan, toplantının kapanışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler çerçevesinde önemli mutabakatlar sağladıklarını ve bunların bölge üzerinde de etkisi olacağını ifade etti.

İran Enerji Bakanı, Buşehr'deki nükleer santralin ikinci ve üçüncü ünitelerinin faaliyete geçmesi, Hürmüzgan'da bin 400 megavat kapasiteli 4 termik santralin kurulması, Ahvaz'da Ramin elektrik santralinin optimizasyonu başta olmak üzere elektrik enerjisi, demir yolu, sağlık, denizcilik, turizm, teknoloji ve diğer alanlarda Rusya ile İran arasında 12 mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.

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