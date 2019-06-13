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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
13.06.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten tanker saldırılarıyla ilgili açıklama

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İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten tanker saldırılarıyla ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Şinzo ile Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasını tanımlamak için "şüpheli" ifadesinin dahi yeterli olmayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Abe Şinzo ile (İran lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır."

Zarif, Basra Körfezi ülkeleri arasındaki güvensizliğin giderilmesi ve güvenlik alanındaki sorunların çözümü için önerdiği "Bölgesel Diyalog Forumu"nun kurulmasının zaruri olduğunun altını çizdi.

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, dün başkent Tahran'a gelerek Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

Abe, Japonya'ya ham petrol taşıyan iki petrol tankerinin Umman Körfezi'nde saldırıya uğradığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.

Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.

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