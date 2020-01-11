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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 21:16,Son Güncelleme:/

Irak’ta kraliyet ailesi mensubu başbakan adayı oldu

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Irak’ta kraliyet ailesi mensubu başbakan adayı oldu

Irak’ta Kral İkinci Faysal’ın kuzeni Kral eş-Şerif Ali Bin el-Hüseyin, başbakanlık adaylığını açıkladı.

Kral Hüseyin, başbakanlık adaylığını görüntülü bir konuşmayla duyurdu.

Kral İkinci Faysal’ın teyzesinin oğlu olan Kral Hüseyin, Anayasa Hareketi Partisine başkanlık ediyor.

Ülkede 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Adil Abdulmehdi başbakanlıktan istifa etmişti.

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