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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.05.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Irak Dışişleri Bakanı’ndan dikkat çeken İran açıklaması

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Irak Dışişleri Bakanı’ndan dikkat çeken İran açıklaması

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında ara bulucu rolü oynayacak." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ülkesinin, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların karşında olduğu ve bu hususta komşu ülke İran'ın yanında yer aldığını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Hekim ile resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen İranlı mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların başlıca gündem maddesi olduğu görüşmede bölgede artan gerginlik ve Bağdat ile Tahran yönetimleri arasında daha önce imzalanan anlaşmaların uygulamaya konulması gibi konular ele alındı.

Washington'un İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının fayda sağlamayacağının altını çizen Hekim, "Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında ara bulucu rolü oynayacak." dedi.

Hekim, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda ülkesinin tavrına ilişkin ise "Irak, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlara karşıdır ve komşu ülke İran'ın yanında yer almaktadır." diye konuştu.

İRAN'DAN IRAK'A TEŞEKKÜR

İran Dışişleri Bakanı Zarif de bu süreçte Tahran yönetimi ve halkına verilen destek dolayısıyla Irak'a teşekkür etti.

Ekonomik ya da askeri olsun ABD'den gelecek her türlü savaşı karşılıksız bırakmayacaklarını yineleyen Zarif, bu tür girişimlere direniş ve iradeyle karşı koyacaklarını söyledi.

Zarif ayrıca, "Avrupa ülkeleri ve nükleer anlaşmanın diğer muhataplarını, anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." dedi.

Konuşmasında ülkesinin Körfez ülkeleriyle ilişkisine dair değerlendirmede bulunan Zarif, İran'ın, Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin çok iyi olmasını istediğini, bu hususta tüm önerileri görüşmeye hazır ve diyaloğa açık olduğunu kaydetti.

Zarif, dün sürpriz şekilde geldiği Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile bir araya gelmişti.

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