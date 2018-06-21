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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
21.06.2018 - 07:31, Son Güncelleme:

İnsanlık suçu... Yaptıkları işkenceler böyle ortaya çıktı

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İnsanlık suçu... Yaptıkları işkenceler böyle ortaya çıktı

ABD’nin Ortadoğu’daki müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Yemen’de kurduğu işkence üslerinde yaptığı insanlık dışı uygulamalar, bir mahkum tarafından yapılan çizimlerle gözler önüne serildi.

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  • BAEnin yaptığı işkenceler ortaya çıktı
  • BAEnin yaptığı işkenceler ortaya çıktı
  • BAEnin yaptığı işkenceler ortaya çıktı
  • BAEnin yaptığı işkenceler ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İsmini açıklamayan tutuklunun Associated Press (AP) haber ajansına ulaştırdığı mektup ve çizimler, fiziksel ve cinsel tacizin boyutlarını açığa çıkardı. Hapishane memurlarının insanlık dışı uygulamalarını resmeden tutuklu, kendisine suçlama yöneltilemediği halde bir yılda üç farklı cezaevine gönderildiğini anlattı. Her çizimin yanına uygulanan fiziksel şiddetin açıklamasını yazan mahkum, görevlilerin mahkumları nasıl aradığı, işkencenin ardından mahkumları nasıl bıraktıkları gibi ayrıntıları resmetti.

Ajansa konuşan başka görgü tanıkları da, son olarak ülkenin güneyindeki Aden’de bulunan Beir Ahmed Hapishanesi’ne yüzlerini kapatarak giren 15 memurun, gözaltındaki mahkumlara işkence ederek cinsel taciz uyguladıklarını anlattı. Mukalla şehrindeki Riyan Hapishanesi’nde çalışan bir üst düzey güvenlik yetkilisi ise, ABD’nin kirli işlerini yaptırmak için BAE’yi eldiven olarak kullandığını söyledi. Önceden BAE safında olan diğer iki güvenlik yetkilisi ise, Amerikan güçlerinin işkenceler sırasında sadece birkaç metre uzakta olduğuna işaret etti. Tutuklulara yapılan işkencelere katılan eski bir güvenlik şefi ise, ajansa yaptığı açıklamada, BAE’nin mahkumları casusluk yapmaya ikna etmek için zorladığını belirtti.

İnsanlık suçu... Yaptıkları işkenceler böyle ortaya çıktı

HAPİSHANELER BELGELENMİŞTİ

Yemen'de El Kaide ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişiler, ülkenin güneyindeki gizli hapishaneler ağında işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kalıyor. AP daha önce de Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Yemen güçlerinin kullandığı 18 gizli hapishaneyi belgelemişti.

 

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