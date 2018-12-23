İngiltere’den Rusya’ya Kerç mesajı
Rusya ile Ukrayna arasında 25 Kasım’da patlak veren Kerç Boğazı krizi İngiltere’nin devreye girmesiyle yeniden ‘ısındı.’ İngiliz ordusuna ait keşif gemisi “HMS Echo” Ukrayna’nın resmi davetiyle Karadeniz kıyısındaki Odessa limanına demir attı.
İngiliz gemisinin önümüzdeki günlerde Ukrayna savaş gemileriyle birlikte kriz bölgesine yakın bir alanda tatbikat gerçekleştirmesi bekleniyor. Ukrayna’da İngiliz gemisini ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, “Putin’e mesajımız açık. Karadeniz ile Azak Denizi Rus gölü değildir. İngiltere bu suların tüm dünyaya açık olduğunu Rusya’ya hatırlatır ve bu hakların korunması için bundan böyle Karadeniz’de sürekli savaş gemisi bulunduracaktır” dedi. Rusya, 25 Kasım’da Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna ordusuna bağlı üç gemiyi ele geçirmiş, 24 Ukrayna askerini tutuklamıştı.
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