İngiltere'de 4 camiye balyozla saldırı
İngiltere'nin Birmingham kentinde 4 camiye gece saatlerinde balyozla saldırı düzenlenirken, terörle mücadele ekipleri de olayla ilgili soruşturmaya dahil edildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, bir şahsın saat 02.32'de kentteki bir caminin camlarını balyozla kırdığına dair ihbar alındı.
Yaklaşık 42 dakika sonra da başka bir caminin benzer bir saldırıya uğradığı bildirildi.
This is the clean up after the attack on Witton Road Islamic Centre in Brum this morning— Cllr Majid Mahmood 🌹 (@CllrMajid) March 21, 2019
I have reports of a no of Islamic Centres & a Muslim girls school attacked overnight!
The systematic #Islamophobia by the MSM & @Conservatives are responsible for these disgusting attacks pic.twitter.com/ma2yVi5754
Bunun üzerine kentteki diğer camileri gezen polis, 2 ayrı ibaret yerinin daha saldırıya benzer uğradığını belirledi.
Saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanıldığını açıklayan polis, olay yerlerinde delillerin toplandığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini bildirdi.
This is Albert Road mosque (Jamia Masjid Ghousia) that was attacked overnight in the Aston part of Birmingham.— Cllr Majid Mahmood 🌹 (@CllrMajid) March 21, 2019
I am here with the trustees and @WMPolice .
I understand from locals 5 mosques were attacked overnight with sledgehammers.
A disgusting attack on places of worship!! pic.twitter.com/F1aoMiEHj8
TERÖRLE MÜCADELE EKİBİ DE DE SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU
Polis Şefi Dave Thompson, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırının ardından bölgedeki cami, kilise ve diğer ibadet yerlerine destek vermek için ilgili mekanların cemaatleriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bunun gibi zor zamanlarda, toplumlarımızda uyumsuzluk, belirsizlik ve korku çıkarmaya çalışanlara karşı herkesin bir araya gelmesi son derece önemlidir." dedi.
Saldırıların nedeninin şu anda bilinmediğini kaydeden Thompson, "Söyleyebileceğim şey, polis ve Terörle Mücadele Biriminin, kimin sorumlu olduğunu bulmak için yan yana çalıştıkları." şeklinde konuştu.
Unfortunately the Witton Road Islamic Centre was attacked overnight by an individual who used a sledgehammer to break the windows.— Cllr Majid Mahmood 🌹 (@CllrMajid) March 21, 2019
I said last week that Muslims were afraid after the terrorist attacks in #ChristChurch
We need support in Brum @WMPolice. pic.twitter.com/7RjTqjRXbx
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