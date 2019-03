İngiltere'de 4 camiye balyozla saldırı

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir şahsın saat 02.32'de kentteki bir caminin camlarını balyozla kırdığına dair ihbar alındı.



Yaklaşık 42 dakika sonra da başka bir caminin benzer bir saldırıya uğradığı bildirildi.

This is the clean up after the attack on Witton Road Islamic Centre in Brum this morning



I have reports of a no of Islamic Centres & a Muslim girls school attacked overnight!



The systematic #Islamophobia by the MSM & @Conservatives are responsible for these disgusting attacks pic.twitter.com/ma2yVi5754 — Cllr Majid Mahmood 🌹 (@CllrMajid) March 21, 2019

Bunun üzerine kentteki diğer camileri gezen polis, 2 ayrı ibaret yerinin daha saldırıya benzer uğradığını belirledi.Saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inanıldığını açıklayan polis, olay yerlerinde delillerin toplandığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini bildirdi.

This is Albert Road mosque (Jamia Masjid Ghousia) that was attacked overnight in the Aston part of Birmingham.



I am here with the trustees and @WMPolice .



I understand from locals 5 mosques were attacked overnight with sledgehammers.



A disgusting attack on places of worship!! pic.twitter.com/F1aoMiEHj8 — Cllr Majid Mahmood 🌹 (@CllrMajid) March 21, 2019

TERÖRLE MÜCADELE EKİBİ DE DE SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU



Polis Şefi Dave Thompson, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırının ardından bölgedeki cami, kilise ve diğer ibadet yerlerine destek vermek için ilgili mekanların cemaatleriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bunun gibi zor zamanlarda, toplumlarımızda uyumsuzluk, belirsizlik ve korku çıkarmaya çalışanlara karşı herkesin bir araya gelmesi son derece önemlidir." dedi.



Saldırıların nedeninin şu anda bilinmediğini kaydeden Thompson, "Söyleyebileceğim şey, polis ve Terörle Mücadele Biriminin, kimin sorumlu olduğunu bulmak için yan yana çalıştıkları." şeklinde konuştu.