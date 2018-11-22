İngiltere ve BAE arasında öğrenci krizi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere ve BAE arasında öğrenci krizi
GeriDünya İngiltere ve BAE arasında öğrenci krizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe
22.11.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

İngiltere ve BAE arasında öğrenci krizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere ve BAE arasında öğrenci krizi

31 yaşındaki İngiliz vatandaşı doktora öğrencisi Matthew Hedges'in casusluk yaptığı iddiasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ömür boyu hapse mahkum edilmesi, iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Çıkan karar İngiltere'nin tepkisine neden oldu, Londra'nın uzun zamandır mütetfiki olarak gördüğü BAE ile diplomatik krizi tetikledi.

BAE'de savcılık, Matthew Hedges'in önüne "inkar edilmesi güç" kanıtlar sunulduğunda suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Hedges ise her zaman masum olduğunu ve doktorası için ülkenin güvenlik stratejisiyle ilgili araştırma yaptığını söylüyor.

İngiltere Dışişleri Bakan Jeremy Hunt, en kısa zamanda BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyid ile konuşmak istediğini açıkladı.

Hunt, kararın "Birleşik Krallık'ın bir dostundan ve güvenilir bir ortağından beklenen şey olmadığını ve daha önce verilen teminatlarla çeliştiğini" söyledi.

BBC muhabiri James Robbins'e göre, Hunt, BAE'nin Veliaht Prensi ile yaptığı toplantıdan yalnızca 9 gün sonra çıkan karar nedeniyle şahsen "ihanete uğramış" gibi hissediyor.

James Robbins, Hunt'a, kararın böyle olmayacağı yönünde teminat verildiğini söylüyor.

BAE'nin İngiltere Büyükelçisi ile görüşen Hunt'ın bugün Hedges'ın eşi Daniela Tejada ile görüşmesi bekleniyor.

İngiltere ve BAE arasında öğrenci krizi

BAE BAŞSAVCISI: ADİL VE ŞEFFAF BİR DAVA OLDU

BAE Başsavcısı Dr. Hamad Saif el Şemsi ise yaptığı yazılı açıklamada, "kapsamlı adli soruşturmaların ardından elde edilen ikna edici yasal kanıtların" mahkemede kendisine sunulmasının ardından Hedges'ın tüm suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Dr. Hamad Saif el Şemsi, "Davalı, BAE Anayasası uyarınca tüm hakları ve garantileri baki kalacak ve adil ve şeffaf bir dava olmasına ilişkin yasalara uygun şekilde yapılan soruşturmalar sırasında işlediği ayrıntılı bir şekilde itiraf etmiştir" dedi.

El Şemsi ayrıca, Hedges'ın yargılanması sırasında İngiliz Büyükelçiliği'nden temsilcilerin de hazır bulunduğunu ve "yargılama sırasında avukatı tarafından tüm savunma yöntemlerinin kullanıldığını" da aktardı.

Ancak Hedges'ın ailesi, tutuklanmasının ilk altı haftasında yapılan sorgulamalar sırasında yanında avukatının bulunmadığını ve konsolosluk görevlileri ile görüşmesine de izin verilmediğini belirtti.

Aile, bu dönemde kendisine Arapça bir belge imzalatıldığını ve bu belgenin de bir itirafname olduğunu söyledi. Ailenin yaptığı açıklamada, "Matthew, Arapça konuşamaz veya okuyamaz" denildi.

Tejada, karar okunurken eşinin başını salladığını belirterek, "Matt için çok korkuyorum. Matthew masum. Dışişleri Bakanlığı da bunu biliyor ve BAE makamlarına Matthew'ın kendileri adına casusluk yapmadığını aktardılar" diye konuştu.

Tejada, İngiliz hükümetinin "artık bir tavır takınması gerektiğini" ve BAE'li makamların da "bu kadar aleni bir adaletsizlikten dolayı utanmaları gerektiğini" söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de dün Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladığı oturumda Muhafazakar Parti'den Crispin Blunt başbakana, BAE'ye "Hedges'ın serbest bırakılmaması halinde, bu ülkenin güvenliğini sağlamaya devam etmek için bir neden göremiyorum" demesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme masraflarını üstlenmesine de hükmedilen Hedges'ın 30 gün içinde kararı temyize götürme hakkı bulunuyor. Hedges, bu süreyi de tutuklu geçirecek.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.11.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uçuşu iptal edilen bakandan şoke eden tepki

İngiltere ve BAE arasında öğrenci krizi

Son dakika... AB ve İngiltere Brexit'te anlaştı

Maden işçisi Malezya Sultanı olduğunu öğrendi