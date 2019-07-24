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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
24.07.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

İngiltere Başbakanı Johnson ilk kabineyi açıkladı

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İngiltere Başbakanı Johnson ilk kabineyi açıkladı

Theresa May'in istifa etmesinin ardından İngiltere’nin yeni Başbakanı olan Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı. Johnson tarafından belirlenen kabine üyeleri ise şu şekilde:

“Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Theresa May'in ilk döneminde Avrupa Birliği'nden Çıkış Bakanı olan Dominic Raab Maliye Bakanı, daha önce Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı görevlerini üstlenmiş Sajid Javid İçişleri Bakanı, daha önce Uluslararası Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenmiş Priti Patel Savunma Bakanı, daha önce Kuzey İrlanda Bakanlığı görevini üstlenmiş Ben Wallace Uluslararası Ticaret Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı görevlerine, önceden Adalet Bakanlığı ve eski Maliye Bakanı Yardımcısı görevlerini üstlenmiş Elizabeth Truss Lancaster Düklüğü Şansölyesi, önceden Eğitim Bakanlığı, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı gibi görevler üstlenen Micheal Gove Avrupa Birliği'nden Çıkış Bakanı, Stephen Barclay Avam Kamarası Baş Denetçisi ve Hazine Parlamento Sekreteri, Mark Spencer.”

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