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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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LONDRA (AA)
24.07.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Görevi aldı ilk mesajı bu oldu... Aması, fakatı yok!

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Görevi aldı ilk mesajı bu oldu... Aması, fakatı yok!

İngiltere'de hükümeti kurma görevini alarak resmen ülkenin yeni Başbakanı olan Boris Johnson, 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceklerini, AB'den anlaşmasız ayrılmaya hazır olduklarını ifade etti.

Johnson, Theresa May'in başbakanlık görevinden istifasını Kraliçe 2. Elizabeth'e sunmasının ardından Buckingham Sarayı'na gitti.

Saraya gidişi sırasında bir grup protestocunun yolunu kesmeye çalıştığı Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini alarak resmen ülkenin yeni başbakanı oldu.

Buckingham Sarayı'nın paylaştığı fotoğrafta, Johnson'ın Kraliçe 2. Elizabeth'le tokalaşırken gelenekler gereği reverans yaptığı görüldü.

Johnson, daha sonra başbakan olarak ilk kez Başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi 10 Numara'ya hareket etti.

"31 EKİM'DE AYRILACAĞIZ"

10 Numara'ya varışında ekibi tarafından alkışlarla karşılanan Johnson, burada bir açıklama yaptı.

Johnson, "31 Ekim'de (AB'den) ayrılacağız; aması, fakatı yok. Yeni ve daha iyi bir anlaşma yapacağız." ifadesini kullandı.

İngiliz halkının beklemekten yorulduğunu ve harekete geçme zamanının geldiğini kaydeden Johnson, selefi May'in AB ile vardığı anlaşmanın parlamentoda kabul edilmemesinin en büyük sebeplerinden olan tedbir maddesi konusunda da endişe edilmemesi gerektiğini söyledi.

Brexit'in İngilizlerin aldığı çok önemli bir karar olduğunu ve hükümetinin bunu gerçekleştireceğini belirten Johnson, AB ile yeni bir ortaklık istediğini dile getirdi.

Johnson, az da olsa anlaşmasız ayrılık ihtimali bulunduğunu ancak bu durumda İngiltere'nin AB'ye ödemesi gereken 39 milyar sterlini ödemeyeceğini kaydetti.

Yeni Başbakan ayrıca, anlaşmasız Brexit'e hazır oldukları mesajı da verdi.

MAY İSTİFA ETMİŞTİ

Johnson'ın selefi May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak liderlikten istifa etmiş ve yeni lider belirlenince başbakanlığı da bırakacağını açıklamıştı.

Muhafazakar Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ı geride bırakmıştı.

Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya da hak kazanmıştı.

İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart'ta hayata geçirmesi öngörülüyordu, ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti

Boris Johnson Buckingham Sarayında başbakanlık görevini devraldı
Boris Johnson Buckingham Sarayı'nda başbakanlık görevini devraldı
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