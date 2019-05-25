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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.05.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

İngilizler adını koydu: Kriz... Dikkat çeken anket

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İngilizler adını koydu: Kriz... Dikkat çeken anket

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık (Brexit) çıkmazındaki İngiltere'de, halkın çoğunluğunun ülkenin kriz durumunda olduğunu düşündüğü ve erken genel seçime gidilmesini istediği belirtildi.

Sky News kanalı ile bağlantılı Sky Data, Başbakan Theresa May'in istifa kararı almasının ardından yaptığı anketin sonucunu yayımladı.

999 kişinin görüşüne başvurulan ankete göre, Başbakan May'in yerine gelecek ismin belirlenmesinin hemen ardından erken seçime gidilmesini isteyenlerin oranı yüzde 54 olurken, yüzde 36 buna karşı çıktı, yüzde 11 ise görüş bildirmedi.

Katılımcıların yüzde 65'i İngiltere'nin şu anda krizde olduğunu belirtirken, yüzde 27'si de bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yüzde 8'lik bir kesim ise kesin bir kanaat dile getirmedi.

Ankete katılanların yüzde 73'ü İngiliz halkının son birkaç yılda daha fazla bölündüğünü, yüzde 10'u daha birleştiğini, yüzde 6'sı da hiçbir değişiklik olmadığını söylerken, geriye kalan kesim bu değerlendirmeden emin olmadığını belirtti.

Brexit anlaşmasını 3 kez denemesine rağmen parlamentodan geçiremeyen Theresa May, yeni girişim öncesi partisinden gelen baskıya daha fazla dayanamayarak 7 Haziran'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa edeceğini açıklamıştı.

İngiltere 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı.

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