İlaç mı öldürdü yoksa virüs mü
Tayland'dan nesilleri zaten aşırı avlanma ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle tehlike altında olan kaplanlarla ilgili kötü bir haber daha geldi.
Ülkedeki bir Budist tapınağından kurtarılan 150 kaplandan 86’sının, kaptıkları bir virüs nedeniyle öldükleri açıklandı. Söz konusu ‘dev kediler’, başkent Bangkok’un batısındaki The Wat Pha Luang Ta Bua Yanasampanno tapınağındaki doğa parkında yaşıyordu. Turistler ise kaplanlara bir ilaç verildiğini iddia ettiler. Bu iddia üzerine Taylandlı yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle