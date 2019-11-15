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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İklim krizi ve küresel ısınma gelecek nesilleri vuracak

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İklim krizi ve küresel ısınma gelecek nesilleri vuracak

35 kurumdan 69 bilim insanının hazırladığı rapora göre iklim krizi, günümüz çocuklarının sağlıksız nesiller olarak büyümesine neden oluyor.

Bilim insanları iklim krizinin asıl kurbanlarının günümüz insanının değil, gelecek nesiller olduğunu belirterek dünya hükümetlerini harekete geçmeye çağırdı. Birbiriyle eşzamanlı olarak ilerleyen iklim krizi ile küresel ısınmanın orman yangınlarına ve gıda yetersizliğine neden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yetişkinlere göre daha savunmasız durumda olan çocuklarda meydana gelecek hastalıkların yaşam boyu sürebileceği konusunda uyardı.

YAŞLILAR RİSK ALTINDA

Artan hava sıcaklığı, ölümcül ishal bakterilerinin üremesini hızlandırırken, vücut sıcaklığı ve sıvı dengesini sağlamakta güçlük çeken yaşlılarda tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Aşırı sıcaklardan etkilenen 65 yaşın üzerindeki insan sayısının 2018 yılında, 2000 yılına oranla 200 milyon fazla olduğu ortaya konan araştırmada, Avrupa’nın nüfusundaki yaşlı oranı nedeniyle özellikle risk altında olduğu vurgulandı.

HASARLARA YOL AÇIYOR

Ayrıca ormanların yüksek hava sıcaklığı nedeniyle yangın tehlikesi altında olduğu vurgulanırken, bunun sadece ölümlere ve sağlık sorunlarına yol açmadığı, ekonomik ve toplumsal hasarlar oluşturduğunun da altı çizildi. Bilim insanları, hava kirliliğinin şimdiden yılda 2.9 milyon ölümden sorumlu olduğunu belirtiyor. 35 kurumdan 69 bilim insanının destek verdiği rapor, saygın bilim dergisi The Lancet’te yayımlandı.

İklim krizi ve küresel ısınma gelecek nesilleri vuracak

ÇEVRE İÇİN 100’LE GİDİN

Hollanda’da çevreyi korumak, azot oksit emisyonunun azaltması için otoyollarda hız sınırının 06.00-19.00 saatleri arasında 130 km’den 100 km’ye indirileceği açıklandı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kararın yakında uygulamaya geçeceğini ve bu önlemle birlikte hava kirliliğini azaltmak için önemli bir adım attıklarını söyledi.

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