İklim krizi ve küresel ısınma gelecek nesilleri vuracak
35 kurumdan 69 bilim insanının hazırladığı rapora göre iklim krizi, günümüz çocuklarının sağlıksız nesiller olarak büyümesine neden oluyor.
Bilim insanları iklim krizinin asıl kurbanlarının günümüz insanının değil, gelecek nesiller olduğunu belirterek dünya hükümetlerini harekete geçmeye çağırdı. Birbiriyle eşzamanlı olarak ilerleyen iklim krizi ile küresel ısınmanın orman yangınlarına ve gıda yetersizliğine neden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yetişkinlere göre daha savunmasız durumda olan çocuklarda meydana gelecek hastalıkların yaşam boyu sürebileceği konusunda uyardı.
YAŞLILAR RİSK ALTINDA
Artan hava sıcaklığı, ölümcül ishal bakterilerinin üremesini hızlandırırken, vücut sıcaklığı ve sıvı dengesini sağlamakta güçlük çeken yaşlılarda tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Aşırı sıcaklardan etkilenen 65 yaşın üzerindeki insan sayısının 2018 yılında, 2000 yılına oranla 200 milyon fazla olduğu ortaya konan araştırmada, Avrupa’nın nüfusundaki yaşlı oranı nedeniyle özellikle risk altında olduğu vurgulandı.
HASARLARA YOL AÇIYOR
Ayrıca ormanların yüksek hava sıcaklığı nedeniyle yangın tehlikesi altında olduğu vurgulanırken, bunun sadece ölümlere ve sağlık sorunlarına yol açmadığı, ekonomik ve toplumsal hasarlar oluşturduğunun da altı çizildi. Bilim insanları, hava kirliliğinin şimdiden yılda 2.9 milyon ölümden sorumlu olduğunu belirtiyor. 35 kurumdan 69 bilim insanının destek verdiği rapor, saygın bilim dergisi The Lancet’te yayımlandı.
ÇEVRE İÇİN 100’LE GİDİN
Hollanda’da çevreyi korumak, azot oksit emisyonunun azaltması için otoyollarda hız sınırının 06.00-19.00 saatleri arasında 130 km’den 100 km’ye indirileceği açıklandı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kararın yakında uygulamaya geçeceğini ve bu önlemle birlikte hava kirliliğini azaltmak için önemli bir adım attıklarını söyledi.
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