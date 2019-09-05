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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
05.09.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

İklim değişikliği ile mücadele için insan eti yeme önerisi tartışma yarattı

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İklim değişikliği ile mücadele için insan eti yeme önerisi tartışma yarattı

İsveç merkezli televizyon kanalı TV4'te yayınlanan bir programda, iklim değişikliği ile mücadele etmek için insanların birbirlerini yemesi önerisi tartışıldı. İnsan eti tüketimi konulu yayın ülkede büyük tepkilere yol açtı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Avrupa'nın en önemli gastronomi platformlarından olan Gastro Nord kapsamında düzenlenen seminerlerde, insan eti tüketimi konusu masaya yatırıldı.

Stockholm Ekonomi Okulu'nda Tüketici Odaklı Pazarlama Merkezi'nin yöneticisi olarak görev yapan pazarlama profesörü Magnus Söderlund, TV4'te Gastro Nord kapsamında yayınlanan, "insanların kendi ırkını tüketmesi" konulu programda, "İlk olarak yenilecek olan insanın ölü olması gerekir" diyerek sözlerine başladı.

Batı dünyasında insan eti endüstrisine karşı tabular olduğuna dikkat çeken Magnus Söderlund insanların zaten birbirlerini öldürebildiklerini söyleyerek sözlerini sürdürdü.

"İnsanlar yemeye alışkın olmadığı şeyler karşısında biraz muhafazakar davranıyor" diyen Magnus Söderlund, "İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi konularda altına bakılmadık taş kalmayacağı noktasındaysak, insan eti yeme konusunu daha çok gündeme getirmeliyiz" önerisi ile dikkat çekti.

Yayının ardından İsveç'te büyük bir tartışmanın da fitili ateşlendi.


Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Magnus Söderlund'un küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçmek adına insan eti yeme fikrini saçmalık olarak niteledi.

Kullanıcılardan biri, "İlk olarak bu adamı yiyelim" dedi.


Çok sayıda kişi Magnus Söderlund'u yamyam olmakla suçladı.

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