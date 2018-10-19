İklim değişikliği Efes’i tehdit ediyor
Akdeniz bölgesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde yer alan çok sayıda antik kent deniz seviyesinin yükselmesi ve erozyon tehlikesi nedeniyle tehdit altında bulunuyor.
DW Türkçe’nin hazırladığı habere göre Nature Communications dergisinde yer alan bir araştırmada tehdit altındaki antik kentler arasında İzmir’in Selçuk ilçesi sınırlarında yer alan Efes antik kentinin de adı geçiyor. Araştırmaya göre, 2100 yılında deniz seviyesinin yükselmesi halinde İstanbul’un tarihi bölgesi orta riskli, Efes ise yüksek riskli bölgeler arasında bulunuyor. Erozyon tehlikesinde ise Efes “çok yüksek riskli”, İstanbul ise “orta riskli”.
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