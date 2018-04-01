İki FETÖ zanlısı KKTC’de yakalandı
BURSA ve Antalya’da devam eden FETÖ soruşturmalarında haklarında tutuklama kararı bulunan Ali Rıza Çelikbaş ve Ali Osman Çini, KKTC’de bir işyerinde sahte kimlikle çalışırken yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren polis, Kıbrıs’ta askerliklerini yaptıktan sonra ülkeden ayrılmayan ve haklarında FETÖ’den tutuklama kararı bulunan Çelikbaş ile Çini’yi, Gazimağusa kentinde bir hırdavatçıda çalışırken yakaladı. 3 gün tutukluluk kararı verilen sanıkların, Türkiye’ye iade edilmeleri bekleniyor.
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