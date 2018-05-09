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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA  
09.05.2018 - 23:58, Son Güncelleme:

İdlib’e 10. gözlem noktası

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
İdlib’e 10. gözlem noktası

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib’de bir ay aradan sonra 10’uncu gözlem noktasını kurdu.

TSK, Twitter hesabından “İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 10’uncusu olan 5 numaralı gözlem noktası tesis edilmiştir” bilgisini paylaştı.

TSK 7 Nisan’da Murak bölgesinde gözlem noktası kurmuştu. Son gözlem noktası, Halep’in güneybatısında. TSK’nın kurduğu gözlem noktalarından 8 numaralı olanı da Hatay-Yayladığı’nın karşısında Türkiye sınırına yakın Bayırbucak Türkmenlerinin bulunduğu Türkmendağı bölgesinde inşa edilmişti.

Türkiye, Murak ve Türkmendağı bölgeleri dışında İdlib’in kuzeyinde Salve, Samaan Kalesi, Şeyh Akil ve Anadan, batısında El Ais, güneydoğusunda da Tal Tukan ve Surman’da gözlem noktaları kurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gözlem noktalarının yaklaşık 2.5 milyon Suriyelinin ve Türkiye sınırının güvenliğini sağlaması açısından önemli olduğunu söyledi. Astana’da TSK’nın İdlib bölgesinde 12 gözlem noktası kurması kararlaştırılmıştı.

TSK kaynakları geriye kalan iki gözlem noktasını kurma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İdlib’e 10. gözlem noktası

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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