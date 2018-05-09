İdlib’e 10. gözlem noktası
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib’de bir ay aradan sonra 10’uncu gözlem noktasını kurdu.
TSK, Twitter hesabından “İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 10’uncusu olan 5 numaralı gözlem noktası tesis edilmiştir” bilgisini paylaştı.
TSK 7 Nisan’da Murak bölgesinde gözlem noktası kurmuştu. Son gözlem noktası, Halep’in güneybatısında. TSK’nın kurduğu gözlem noktalarından 8 numaralı olanı da Hatay-Yayladığı’nın karşısında Türkiye sınırına yakın Bayırbucak Türkmenlerinin bulunduğu Türkmendağı bölgesinde inşa edilmişti.
Türkiye, Murak ve Türkmendağı bölgeleri dışında İdlib’in kuzeyinde Salve, Samaan Kalesi, Şeyh Akil ve Anadan, batısında El Ais, güneydoğusunda da Tal Tukan ve Surman’da gözlem noktaları kurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gözlem noktalarının yaklaşık 2.5 milyon Suriyelinin ve Türkiye sınırının güvenliğini sağlaması açısından önemli olduğunu söyledi. Astana’da TSK’nın İdlib bölgesinde 12 gözlem noktası kurması kararlaştırılmıştı.
TSK kaynakları geriye kalan iki gözlem noktasını kurma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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