İdlib alarmı

SURİYE’nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinin güneyinde, 29 Nisan’dan beri devam eden ve binlerce sivilin hayatını tehdit eden Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin başlattığı hava saldırılarına Birleşmiş Milletler’den (BM) uyarı geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün yaptığı açıklamada, Suriye’de ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ sınırları içerisinde çok sayıda ölüme, yaralanmaya ve 150 binden fazla kişinin yerinden edilmesine neden olan hava saldırılarının ‘alarm verici’ olduğunu bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Guterres’in, bölgede muhalif gruplar ve terör örgütü Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) da dahil olduğu artan çatışmaları endişeyle takip ettiği belirtildi. Açıklamada, 5 Mayıs’taki hava saldırılarında 3 hastanenin, 30 Nisan’dan beri ise 9 okulun vurulduğu ve birçok okulun kapandığının altı çizildi.

‘HUKUKA UYUN’ ÇAĞRISI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani de, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, “Güvenilir haberler, hükümet (rejim) ve müttefik kuvvetlerinin, ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ içindeki İdlib’in güney kırsalı ve Hama’nın kuzey kırsalında saldırılarını yoğunlaştırdığını gösteriyor” dedi. Sözcü, tarafları uluslararası insan hakları hukukuna uyma, orantılılık ilkelerine saygı duyma, sivil ve sivil altyapı tesislerini korumaya davet etti.

MACRON: DERİN KAYGI DUYUYORUZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün yaptığı açıklamada, Şam yönetiminin İdlib’e yönelik hava bombardımanına ilişkin kaygılarını açıkladı. Macron, BM önderliğindeki bir siyasi çözüm için de çağrıda bulundu. Twitter’dan açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, “Suriye’de ve İdlib bölgesindeki artan şiddet konusunda derin kaygı duyuyoruz. Rejim ve müttefikleri tarafından hastaneleri de hedef alan hava saldırılarında, geçen günlerde birçok sivil yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı. Bölge, Suriyeli muhaliflerin elindeki son güçlü bölge olması bakımından önem arz ediyor.

REJİM İKİ KÖYÜ ALDI

Rejim güçlerinin saldırıları, bölgede dün de devam etti. Şam yönetimine yakın El Vatan gazetesi, Suriye Ordusu’nun el Janabara ve Tel Osman köylerini geri aldığını yazdı. El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi’nden muhaliflerin yer aldığı, bölgedeki en güçlü grup HTŞ’den yapılan açıklamada, merkezi yönetimden gelen girişimlere ‘demir ve ateşle’ çok güçlü bir şekilde karşılık verileceği duyuruldu.

ESAD REJİMİ MUTABAKATI ÇİĞNİYOR

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya’nın ateşkesi güçlendirmek için 17 Eylül 2018’de vardığı mutabakata rağmen ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki saldırılarına devam ediyor. Bölge sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 5 günde düzenlenen saldırılarda en az 71 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın nisan ayı raporunda, Esad rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya’nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü duyurulmuştu. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esad rejiminin garantörü olan Rusya’nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

BİR GÜNDE 19 ÖLÜ

Esad rejimi ve destekçilerinin önceki geceden itibaren İdlib’in güneyinde ve Hama’nın kuzeyinde düzenlediği saldırılarda en az 19 kişi öldü. Sivil Savunma (Beyaz baretliler) ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediliyor. ABD merkezli Tıbbi Bakım ve Yardım Birliği Örgütü (UOSSM) ise 29 Nisan tarihinden bu yana devam eden saldırılarda 158 bin kişinin yerinden olduğunu bildirdi.