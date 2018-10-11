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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
11.10.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

İdam cezası verilen 100 yaşındaki mahkum için af kampanyası

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İdam cezası verilen 100 yaşındaki mahkum için af kampanyası

Nijerya'da oğluyla birlikte kaldığı hücresinde 4 yıldır idam edilmeyi bekleyen ülkenin en yaşlı mahkumu, 100 yaşındaki Celestine Egbunuche için af kampanyası başlatıldı.

Imo eyaletinde arazi anlaşmazlığı yaşadığı bir kişiyi adam tutarak öldürtmekten hüküm giyen Egbunuche'nin sağlık durumunun iyi olmadığı belirtiliyor.

Mahkuma, 2014'te aynı suçtan idam cezasına çarptırılan oğlu bakıyor.

41 yaşındaki Paul Egbunuche, gözleri iyi görmeyen ve yürüme güçlüğü çeken babasının etrafında olup bitenleri anlayamadığını ve sık sık diğer mahkumları göstererek "Bu adamlar burada ne yapıyor?" dediğini söylüyor.

Şeker hastası olan ve idrarını yapamayan Egbunuche, 18 yıldır ülkenin güneydoğusundaki Enugu hapishanesinde, diğer idam mahkumlarıyla birlikte kalıyor.

Paul Egbunuche, "Her sabah kalkıp su kaynatıyorum ve banyosunu yaptırıyorum. Kahvaltısını hazırlıyorum. Hücreyi açarlarsa, güneşe çıkarıyorum" diyor. Egbunuche, diğer mahkumların da kendisine yardım ettiğini ve babasının serbest bırakılmasını istediğini söylüyor.

Celestine Egbunuche 4 Ağustos'ta 100 yaşına bastı. Yerel bir gazetenin doğum gününü haber yapmasıyla hem idam mahkumlarının idam için hapiste geçirdiği sürenin uzunluğu hem de idam cezası ülke genelinde tartışılmaya başlandı.

2000'DEN FAZLA İDAM MAHKUMU VAR

Nijerya'da 2000'den fazla idam mahkumu var. Bu mahkumlar, yıllarca cezalarının infaz edilmesini bekliyor. Ancak mahkumların cezaları nadiren infaz ediliyor. Son infaz 2016'da gerçekleştirildi. Uluslararası Af Örgütü'ne göre (Amnesty International) 2007-2017 yılları arasında yedi kişi idam edildi.

Vatana ihanet, adam kaçırma ve silahlı soygun gibi suçlarda hâlâ idam cezası veriliyor.

'YOKSULLAR İÇİN ADALET YOK'

Mahkumlara hukuki destek sağlayan LEDAP adlı yardım örgütünden avukat Pamela Okoroigwe, "Eyalet valileri, ne infaz emri veriyor ne de af çıkarıyor. Bu yüzden idamı bekleyen çok sayıda mahkum var" diyor.

Okoroigwe bu kişilerin çoğunun yoksul olduğunu belirterek, "Çoğunun avukat tutacak parası yok. Siz hiç idamını bekleyen zengin bir mahkum gördünüz mü? En iyi avukatları tutuyor, serbest kalıyorlar" diye konuşuyor.

Egbunuche için af kampanyası başlatan GSAC adlı yolsuzlukla mücadele örgütünün başkanı Franklin Ezeona da "birçok Afrika ülkesinde adaletin yoksullar için işlemediğini savunarak "Bir insanı bu kadar uzun süre ipin ucunda bekletmek büyük işkence" diyor.

'EVİNDE HUZUR İÇİNDE ÖLSÜN'

Ezeona, başlattıkları kampanyayla hem Egbunuche'nin serbest kalmasını hem de diğer mahkumların durumunun gözden geçirilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek "Herkes ikinci bir şansı hak ediyor" diye konuşuyor.

Imo eyaleti Başsavcısı Miletus Nlemedim, Egbunuche için af çıkarılması yönünde görüş bildirdi. Şimdi valinin onayı bekleniyor.

Oğlu Paul Egbunuche da babasının serbest kalacağından umutlu ve "O zaman hapiste ölmek yerine evinde huzur içinde ölebilir" diyor.

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