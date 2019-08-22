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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.08.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Husilerden Suudi Arabistan hava üssünün vurulduğu iddiası

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Husilerden Suudi Arabistan hava üssünün vurulduğu iddiası

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nün vurulduğunu açıklarken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Husilere ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira kanalına yaptığı açıklamada, Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne Kasıf-2 tipi İHA'larla iki saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırılarda, askeri haberleşme sistemi ile yakıt istasyonu ve depoların hedef alındığını ifade etti.

HUSİLERE AİT İKİ İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilere ait iki İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki'den aktardığı habere göre, Husilerin, Yemen'in Amran kentinden Hamis Muşayt'a gönderdiği iki İHA sabah saatlerinde düşürüldü.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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