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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Avustralya Federal Polisi
07.06.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Hoparlörlere gizlenmiş 840 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

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Hoparlörlere gizlenmiş 840 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Avustralya'nın Melbourne Limanı'nda hoparlörlere gizlenmiş, piyasa değeri 840 milyon dolar (yaklaşık 5 milyar Türk lirası) olan 1,6 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bunun ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtiliyor.

Polis yetkilileri, Avustralya'da "buz" adıyla bilinen metamfetaminin Tayland'dan gönderildiğini söyledi.

Olayla ilgili olarak henüz kimsenin gözaltına alınmadığı açıklandı.

Avustralya sınır polisi, ülkedeki en yaygın uyuşturucu olduğu belirtilen "buz"un yanı sıra, yine hoparlörlerin içinde, vakumlanmış paketlerde 37 kilo da eroin bulunduğunu duyurdu.

Gemiye Bangkok'tan yüklendiği tespit edilen uyuşturucunun Victoria eyaletinde geçen yıl ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarının yüzde 13'ü kadar olduğu belirtiliyor.

YILDA 2 TON METAMFETAMİN TÜKETİLİYOR

Ülkenin en büyük ikinci eyaletinde yılda toplam 2 tondan fazla metamfetamin tüketildiği tahmin ediliyor.

Avustralya, bu uyuşturucu türünün dünyada en pahalı olduğu ülkelerden biri.

Yetkililer, bu durumun ülkeyi uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir pazar haline getirdiğine dikkat çekiyor.

Şubat'ayında da ABD'nin California eyaletinde Avustralya'ya gitmek üzere olan bir gemide 1,73 ton kristal metamfetamin ele geçirilmişti.

Olayla bağlantılı olarak Victoria ve New South Wales eyaletlerinde 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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