Hong Kong'ta zanlıların Çin'e iadesi düzenlemesi tartışma yarattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHong Kong'ta zanlıların Çin'e iadesi düzenlemesi tartışma yarattı
GeriDünya Hong Kong'ta zanlıların Çin'e iadesi düzenlemesi tartışma yarattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.06.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Hong Kong'ta zanlıların Çin'e iadesi düzenlemesi tartışma yarattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hong Kong'ta zanlıların Çin'e iadesi düzenlemesi tartışma yarattı

Hong Kong yönetimi zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme üzerinde ısrar ederken, muhalifler çarşamba günü için yeni bir protesto çağrısında bulundu.

17
  • Hong Kongta zanlıların Çine iadesi düzenlemesi tartışma yarattı
  • Hong Kongta zanlıların Çine iadesi düzenlemesi tartışma yarattı
  • Hong Kongta zanlıların Çine iadesi düzenlemesi tartışma yarattı
  • Hong Kongta zanlıların Çine iadesi düzenlemesi tartışma yarattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, basına yaptığı açıklamada, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının önemli ve gerekli olduğunu, Hong Kong'un adaleti savunmasına ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

İnsan haklarına ilişkin tedbirlerin de yasa tasarısında yer aldığını kaydeden Lam, tasarısı konusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Hong Kong'da dün tasarıya karşı düzenlenen, yoğun katılımlı gösteriye de değinen Lam, protestonun, Hong Kong'un halkın özgürlüklerine ilişkin taahhüdünü sürdürdüğü anlamına geldiğini belirtti.

Lam ayrıca, yasa tasarısı konusunda Pekin'den herhangi bir talimat almadığını söyledi.

Lam'in açıklamasının ardından yasa tasarısına karşı yeni bir gösteri çağrısında bulunan Hong Konglu protestocu gruplar, 12 Haziran Çarşamba günü yeniden toplanacaklarını açıkladı.

Hong Kong medyası, çoğunlukla barışçıl ortamda geçen dünkü gösterilerde, geç saatlerde sokakta kalan protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda bazı göstericiler ile 3 polis ve 1 gazetecinin yaralandığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre, organizatörler dünkü yürüyüşe bir milyon kişinin katıldığının sanıldığını aktarırken, polis bu sayının 240 bin olduğunu söyledi. Haberde, Çin medyasının protestoların arkasında "yabancı güçler" olduğunu savunduğu aktarıldı.

China Daily gazetesinde, "yasa tasarısına karşı çıkan bazı Hong Kongluların, muhalefetin ve onların yabancı müttefiklerinin oyununa geldiği" ifadesi yer aldı.

İADE YASASI İÇİN ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada birçok milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldırılacağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Eleştirmenler ise yasanın çıkması halinde Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef alması ile sonuçlanacağından endişe ediyor.

Öte yandan, Hong Kong'da yüzlerce hukukçu, geçen hafta tasarıya karşı sessiz bir yürüyüş gerçekleştirmişti.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle ayrılan Carrie Lam, temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Rumlardan Fatih Gemisi personeli için tutuklama emri
Türkiye'den İzlanda'ya nota
Çavuşoğlu Erbil'de IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nden dikkat çeken açıklamalar