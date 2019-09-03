Hong Kong’da okul boykotu
Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde zanlıların Çin’e iadesi tasarısına karşı protesto gösterileri düzenleyen binlerce öğrenci, eğitim öğretim döneminin dün ilk gününde okula gitmedi.
Organizatörler, 200’e yakın üniversite ve ortaöğretim kurumundan öğrencinin derslere girmediği tahmininde bulundu. Öğrencilerin gösterisinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iki saat gecikmeyle başladığı kaydedildi. Hong Konglu South China Morning Post gazetesinin haberinde, öğrencilerin dersleri boykot ettiği okullar arasında Hong Kong liderinin ve emniyet müdürünün mezun olduğu okulların da olduğu bilgisi paylaşıldı. Protestocu öğrencilerin çoğunun beyaz okul üniformalarının üzerine siyah tişörtler giyip maske taktığı görüldü. Eğitim Bakanı Kevin Yeung, eğitim kurumlarının siyasi taleplerin yerine getirildiği yerler olmadığını belirterek bu boykota çanak tutan öğretmenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.
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