Hong Kong’da geri adım
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde zanlıların Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme, protestoların ardından askıya alındı.
HONG Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını kaydetti. Carrie Lam, iletişimde bazı eksiklikler olduğunu kabul ettiğini belirterek, barış ve düzenin sağlanmasının Hong Kong için en önemli şey olduğunu söyledi. Çin Dışişleri, Lam’ın kararını desteklediklerini açıkladı. İngiltere hükümeti de karara ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Ancak muhalifler bugün için planlanan protesto gösterisinin yapılacağını duyurdu. Yasal düzenlemeye karşı gerçekleştirilen geniş katılımlı protestolarda 11 gösterici gözaltına alınmıştı.
79 KİŞİ YARALANMIŞTI
Bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda 79 kişi yaralanmıştı. Gösterilerde protestoculara karşı plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanılmıştı. Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin’e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan’da meclise sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin anakarasına iadesini kolaylaştırıyor. Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı. Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong’un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan’a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor. Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin’in Hong Kong’daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.
BİLGİ NOTU: Hong Kong, 1898’de imzalanan ‘kira sözleşmesiyle’ uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997’de Çin’e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong’a, 2047 yılına kadar Çin’e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak ‘tek ülke, iki sistem’ politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.
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