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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
12.08.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

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Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar nedeniyle Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi.

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  • Hong Kong Uluslararası Havalimanında uçuşlar iptal edildi
  • Hong Kong Uluslararası Havalimanında uçuşlar iptal edildi
  • Hong Kong Uluslararası Havalimanında uçuşlar iptal edildi
  • Hong Kong Uluslararası Havalimanında uçuşlar iptal edildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Binlerce Hong Konglu, protestolara polis müdahalesinin sertleşmesine tepki olarak sabah saatlerinde havalimanının ana terminalini, geliş ve gidiş salonlarını işgal etti.

Göstericilerin sayısının giderek artması, yolcuların check-in ve varış işlemlerini tamamlamasını yavaşlattı.

Havalimanı İdaresi Sözcüsü Yang Guang, yaptığı açıklamada, binlerce kişinin katıldığı gösterilerin havalimanı operasyonlarını ciddi şekilde aksattığını belirtti.

Yang, şiddet ve suça dönen gösterilere karşı hoşgörü ve merhamet gösterilmeden sert tedbirler alınması gerektiğini savundu.

"Hong Kong'da durum, bölgenin geleceği hakkında endişelenen herkesin kanunu çiğneyenlere ve şiddete başvuranlara 'hayır' demesi gereken bir dönüm noktasına gelmiştir." ifadesini kullanan Yang, bugün sadece yolcu alımına başlanan ve iniş izni alan uçuşların yapılacağını, diğer uçuşların tümünün iptal edildiğini kaydetti.

Diğer yandan, Hong Kong polisi tarafından gelecek gösterilere müdahalede kullanabileceği belirtilen tazyikli su fışkırtma aracının tanıtımını yaptı.

HONG KONG PROTESTOLARLA GÜNDEMDE

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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