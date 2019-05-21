Hızlı başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
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Ukrayna’da komedyen Volodimir Zelenski, dün ülke parlamentosu Rada’da anayasa ve İncil’e el basarak yemin edip göreve başladı. Zelenski’nin ilk icraatı erken seçim için Rada’yı feshetmek oldu. Ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara ateşkes çağrısı yaptı, ayrıca devlet kurumlarında posterinin asılmamasını istedi.Ukrayna’da komedyen Volodimir Zelenski, dün ülke parlamentosu Rada’da anayasa ve İncil’e el basarak yemin edip göreve başladı. Zelenski’nin ilk icraatı erken seçim için Rada’yı feshetmek oldu. Ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılara ateşkes çağrısı yaptı, ayrıca devlet kurumlarında posterinin asılmamasını istedi.

Başkent Kiev’de parlamento oturumunda anayasa ve İncil’e el basarak yemin edip göreve başlayan Volodimir Zelenski, Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanından cumhurbaşkanı mazbatasını alır almaz ilk kritik kararını duyurdu. Ukrayna’da mevcut parlamentoda çoğunluk koalisyonu kalmadığını ilan eden yeni Cumhurbaşkanı, “Ukrayna sekizinci parlamentosunu dağıtma kararı almış bulunuyorum. Yeni parlamento seçimlerine kadar sizlerden iyi niyet gösterisi ve halkımızı karşısında görevinizi tamamlamış olmanız için önemli birkaç kararı onaylamanızı bekliyorum. Sizden ricam meclis kapanmadan önceki iki ay zarfında Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı, Ukrayna Başsavcısı ve Ukrayna Savunma Bakanını görevinden almanız” dedi.

RUSÇA SESLENDİ

Zelenski’nin konuşmasında bir diğer önemli başlık ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik oldu. Bu savaşı Ukrayna’nın başlatmadığını, ancak bu savaşı bitirmek istediklerini söyleyen Zelenski, “İlk işimiz Donbas’ta ateşkes. Biz diyaloğa hazırız. Fakat bu diyalog için ilk şart bütün Ukraynalı esirlerin geri verilmesidir. Daha sonraki meselemiz, kaybedilmiş toprakların geri alınmasıdır. Kırım ve Donbas Ukrayna topraklarıdır” dedi. Doğudaki Donbas bölgesinde yaşayan ayrılıkçılara Rusça seslenen Zelenski, “Biz sadece topraklarımızı değil, en önemlisi, insanı kaybettik. Burada kan akıtılmasına son vermek için belki de hiç popüler olmayan ancak çözüm getirecek adımlar atmaya hazırım. Üstelik bu kritik adımları yeni başlayan siyasi kariyerimi, hatta görevden alınmam pahasına atmaya hazırım” diye konuştu. Zelenski, “Tam olarak hazırladığım planı şimdi açıklamayacağım, ancak Ukrayna toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

‘PORTREMİ ASMAYIN’

Öte yandan devlet kurumlarında odalara kendi portresinin asılmamasını isteyen Zelenski, devlet liderinin ikon olmadığını, herkesin kendi çocuklarının fotoğraflarını odalara koymalarının daha iyi olacağını ifade etti. Volodimir Zelenski, normalde 27 Ekim’de yapılması gereken Ukrayna parlamento seçimlerini en geç ağustos sonuna çekmek istiyor. Erken genel seçimlerde kendisini destekleyen “Halkın Hizmetkârı” siyasi hareketinin 450 sandalyenin çoğunu kazanması hedefleniyor.Yemin töreninde Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti. Törene Rusya’dan hiçbir yetkili davet edilmedi.             

Ülkede ilk turu 31 Mart, ikinci turu 21 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Vladimir Zelenski yüzde 73 oy oranı ile kazanmıştı.

KREMLİN: TEBRİK İÇİN İCRAATLARINI GÖRMELİYİZ

MOSKOVA yönetimi, komşu ülke liderini şu anda tebrik etmek niyetinde olmadıklarını, icraatlarına bakarak hareket edeceklerini dile getirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya lideri (Vladimir) Putin, Ukrayna liderini göreve başlaması vesilesiyle tebrik etmeyecek. Zelenski’nin ülkenin doğu bölgelerinde çatışmaları sona erdirmek ve Rusya ile normal ilişki kurmak için atması gereken olumlu adımları gördükçe zamanı geldiğinde tebrik eder” dedi. Peskov, “Donbas bölgesi olarak adlandırdığımız Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk ile Donetsk bölgeleri Ukrayna’nın iç meselesi. Ukrayna yönetimi buradaki ihtilafı sona erdirmek için bölge halkıyla ortak dil bulmalı. Kırım meselesine gelince Rusya ile Ukrayna arasında Kırım başlığı altında bir problem yok. Kırım, Rusya Federasyonu’nun bir ilidir ve menşei hiçbir şekilde tartışma konusu olamaz” ifadelerini de kullandı. Rusya, 2014’te Ukrayna’nın Kırım bölgesini ilhak etmişti.

Kurguydu, gerçek oldu“Halkın Hizmetkârı” isimli dizide kazaen Cumhurbaşkanı olan bir öğretmeni canlandıran Volodimir Zelenski’nin bir anlamda rolü gerçek oldu. Yahudi kökenli bir ailenin oğlu olan Zelenski, evli ve iki çocuk babası.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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