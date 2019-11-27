Hitler’in şapkası: Neo-Naziler kullanmasın diye almış
Lübnanlı iş adamı Abdallah Chatila, geçen hafta Almanya’daki tartışmalı bir müzayedede satın aldığı Nazi dönemine ait 10 parça eşyayı bir İsrail fonuna bağışladı.
İsviçre’de yaşayan Chatila’nın 600 bin Euro ödeyerek aldığı parçalar arasında eski Nazi lideri Adolf Hitler’in şapkası da var. Chatila, Münih’teki Hermann Historica Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmadaki parçaları, “Neo-Nazi propagandasında kullanılmalarını engellemek için aldığını” söyledi.
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