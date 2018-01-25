Hindistan’ı karıştıran film: Onlarca kişi gözaltına alındı

Filmde konu edilen Hindu kraliçe, Hindistan’ın en büyük kast gruplarından Rajput üyesi. Rajput kadınları, film gösterime girerse kendilerini yakma tehdidinde bulundu. Başrol oynayan kadın oyuncu Deepika Padukone’ye ise ölüm tehditleri yağıyor. Bazıları kadın oyuncuyu öldürene büyük para ödülleri vaat ederken, daha önce de film ekibine yönelik saldırılar olmuş ve bazı çekim setleri tahrip edilmişti.

Bazı eyalet yönetimleri, filmin gösteriminin iptali için yüksek yargıya ve başbakana başvurdu. Ancak Yüksek Mahkeme, Gucerat, Racastan, Madhya Pradeş ve Haryana eyalet yönetimlerince filmin gösterimine yasak getiren kararı bozmuştu. Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulunca (CBFC) onaylanan film, bugün tartışmalar arasında gösterime giriyor.



Filmin başrol oyuncusu Deepika Padukone'ye ölüm tehditleri yağıyor.

Konusu 16. yüzyıldan kalma Sufi şiiri “Padmavat” üzerine inşa edilen “Padmavati” filminde, Delhi’nin Müslüman Sultanı Alaeddin Halaci tarafından yakalanmaktansa kendisini öldürmeyi seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesinin kurgusal hikayesi anlatılıyor. Filmin yönetmeni Sanjay Leela Bhansali, filmdeki ana karakterler arasında romantik bir ilişki varmış gibi göstererek tarihi çarpıtmakla eleştirilirken, Bollywood yönetmeni bu iddiaları reddediyor.





Polis yetkileri, dün Mumbai’de filmi protesto etmek amacıyla toplanan gruba müdahale edildiğini belirterek, 50 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Gujarat eyaletinde de protestocuların 200’den fazla araca zarar verdiğini söyleyen yetkililer, Uttar Pradeş eyaletindeki Meerut kentinde dün eylemcilerin bir alışveriş merkezinin camlarını kırdığını aktardı. Eylem yapan başka bir grup da Yeni Delhi-Jaipur yolunu trafiğe kapattı.

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