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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: Reuters
14.08.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Hindistan’daki sel felaketinde 1 ayda 270 kişi öldü

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Hindistan’daki sel felaketinde 1 ayda 270 kişi öldü

Hindistan’da son 1 ayda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 270 kişi hayatını kaybetti, 1 milyon kişi ise evsiz kaldı.

Hindistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi ve toprak kaymasında son 1 ayda 270 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 1 milyon kişinin yerlerinden edildiği sel felaketinde, 6 eyalette binlerce ev sular altında kaldı. Ülkenin güneybatısındaki Kerala, Karnataka, Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde binlerce hektarlık ekili tarım arazileri tahrip olurken, birçok bölgede kara ve demiryolları hasar gördü.

Geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlar nedeniyle heyelanların meydana geldiği Kerala eyaletinde, son bir ayda 95 kişi hayatını kaybederken, 50 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Eyalette yaklaşık 190 bin kişinin ise yardım kamplarına yerleştirildiği belirtildi.

Nehirlerde su seviyesinin yükseldiği Karnataka'da 54 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Eyalet genelinde yaklaşık 700 bin kişinin ise tahliye edildiği belirtildi.

Maharaştra eyaletinde 48 kişinin öldüğü ve sel sularının geri çekilmeye başladığı öğrenildi. Madya Pradeş eyaletinde 32 kişinin hayatını kaybettiği tarım arazilerinin tahrip olduğu ve Gujarat eyaletinde de 31 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri önümüzdeki günlerde Karnataka, Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinin bazı bölgelerinde sağanak yağışlar beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

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